【比比星期四】內地通脹放緩 VS 美國加息步伐加快 | 媒體股已接近水尾？ | 攜程部署策略

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

內地2月CPI按年升1%，見1年低位，而2月PPI按年跌1.4%，兩者均反映內地通脹速度放緩，對經濟有何啟示？部分媒體股愈升愈有，英皇文化產業(00491)一度創三年高，高見0.25元，惟電視廣播(00511)、邵氐兄弟(00953)則衝高回落，直播概念股已到水尾？持貨者轉身要夠快？比比仲記得上星期答應大家要分析攜程(00961)！





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