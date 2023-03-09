社會邁向復常，中國人「疫不過三(年)」這傳統智慧再次得到驗證。防疫、抗疫的智慧由經驗累積而來，但人類又有沒有從今次新冠疫情中汲取教訓，累積防疫、抗疫的經驗 ?

疫苗接種無疑仍是防疫最有效的方法，但打不打針、打甚麼針，其中涉及風險考慮。如果資訊披露不完整，甚至不正確，不管是有心或無意，都會影響民眾「打不打針」、「打哪款針」等決定。今時疫情漸斂，卻有愈來愈多涉及防疫、抗疫的問題浮現。

澳TGA淡化風險

早前澳洲一名醫生透露，澳洲藥物管理局( Therapeutic Goods Administration, TGA) 沒有適時更新該國異常事件通知數據庫(Database of Adverse Event Notifications, DAEN)裏的死亡人數，包括疫苗致死人數，其中有兩名分別7歲和9歲的兒童，這引起了澳洲參議員Gerard Rennick極度關注。

澳洲TGA被指延遲更新疫苗接種異常事件的數據。

（iStock圖片）

Rennick指出，疫苗由TGA批准使用，它便須對兒童因監管不力而致死負責，這會成為TGA延遲，甚至沒有更新DAEN的誘因。他認為，TGA 淡化了新冠疫苗的風險，尤其是與心肌炎及心臟驟停有關的風險，故他呼籲對 TGA 進行獨立監督。

不過，TGA 其實是有「獨立」的疫苗安全調查組 (Vaccine Safety Investigation Group, VSIG)的，「獨立」是指組內專家的身份而非指組織的架構上，VSIG仍屬TGA轄下，這可能正是Rennick疑慮所在。

截至本周(6 日)，DAEN數據顯示，澳洲自開始接種疫苗以來，在137,576宗異常事件中，有134,224宗(即高達97.6%)被認為是與疫苗直接有關，其中 980 人(即0.7%)更不幸致死。雖然死亡率似很低，但「直接有關」是重點，打疫苗就是不想染疫亡，打針「成功」，被打針者卻死了，不也很諷刺 ? 而且打針致死，一個也嫌多，何況有近千人之眾 ?

澳洲有134,224宗異常事件被認為是與疫苗直接有關。

（iStock圖片）

在上月9日《信與不信》一文中，筆者曾提及，去年美國疾控中心（CDC）負責新冠疫苗政策的官員，懷疑受錯誤數據誤導，授權為嬰幼兒接種新冠疫苗。數據會不會騙人，除視乎調研機構有心或無意「做數」外，還取決於政府及民眾怎樣看待數據，是有傾向性或客觀 ? 是誇大還是淡化 ? 是適時、超前或延遲 ? 澳洲TGA今次便是個反面教材。

防治新病 未必求新

港府也設有新冠疫苗接種異常事件(AEFI)的跟進及呈報機制，至於當局有沒有信實地使用、表達及演繹相關的資料及數據，市民可能已心裏有數。

顧名思義，新型冠狀病毒病是「新」的疾病，但預防及治療的方法是否必須「與時並進」則未必。以疫苗為例，筆者就寧選打副作用相對較少的滅活疫苗，也不取以新技術mRNA研發而成的疫苗。

傳統技術久經時間驗證，勝在安全穩妥，以此衡量，確是「新」不如「舊」。即使疫情已去，畢竟人類對新冠、對疫苗認識還是很少很少，香港要汲取教訓，盡快總結經驗，才不枉疫情期間所付出的人命、社會、經濟等代價，以及患者染疫後所帶來未可估量的後遺症。

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。