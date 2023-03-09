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09/03/2023

澳門葡國菜精選推介 | 澳門葡人秘密飯堂／婆仔屋木糠布甸／古法馬介休炭烤牛／得獎名廚烤乳豬／祖傳海鮮飯

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Text: Yan Chung

　　澳門葡國菜的風味，在香港找不到。所以澳門一開關，不少人第一時間便想去澳門吃一頓葡國菜！以前，覺得去澳門太簡單太容易，去到便隨意挑一間去吃。現在，知道沒有必然，要好好珍惜每次去澳門，不能馬虎，認真物色高質葡菜餐廳。精選6間澳門葡菜餐廳，有高級、有親民，有酒店餐廳，也有家庭式經營小店，有老字號也有新寵，全都想試，看來起碼要計劃三日兩夜葡菜精華遊！

 

澳門葡國菜精選推介 | 1.澳門歷史地標內的精緻葡菜！葡式老屋內食搶眼海鮮燴飯、全澳最強木糠布丁— Albergue 1601婆仔屋

 

　　ALBERGUE 1601婆仔屋不單是現時澳門最受歡迎的葡國餐廳之一，更是澳門必到的地標！餐廳氣質古典，黃色的建築物本身已有多年的歷史，成功保留葡式老屋風味，加上餐廳前庭有一棵古老的大樹，恬靜優雅；點解被稱為婆仔屋？原來因為餐廳前身是貧窮者之家，多數入住的都是老婆婆，故以此元素命名。現在，婆仔屋由外而內也沒有半點寒酸婆仔味，當中更設有酒庫，木地板配襯皮革梳化和深木色座椅，甚有氣派。

 

建築物古色古香，充滿葡國風情。

(圖片來源：Albergue 1601婆仔屋)

室內設有酒庫，成為不少人節日或生日慶祝首選餐廳。

(圖片來源：Albergue 1601婆仔屋)

 

　　有外型亦有實力，Albergue 1601由葡萄牙籍行政總廚Pedro Almeida掌舵，連續多年被獲選為World’s 50 Best Discovery「全球50最佳發現餐廳」。Pedro保留葡國菜的傳統口味和精髓的同時，亦將其升級和精緻化。經典的有馬介休球、橄欖油蒜香蝦和葡國腸燴雞煲，也有充滿視覺和味覺震撼的龍蝦燴飯和海鮮燴飯。至於甜品，必食木糠布丁，被不少當地人和香港網民稱為全澳門最強，不容錯過！

 

澳門葡菜的經典——馬介休球。

(圖片來源：Albergue 1601婆仔屋)

蒜香煮蜆鮮香噴發。

(圖片來源：Albergue 1601婆仔屋)

海鮮燴飯份量十足，燴飯十分入味。

(圖片來源：Albergue 1601婆仔屋)

烤沙甸魚是葡萄牙極之家常的菜式。

(圖片來源：Albergue 1601婆仔屋)

被稱為全城最佳的木糠布甸。

(圖片來源：Albergue 1601婆仔屋)

 

Albergue 1601婆仔屋

地址：澳門瘋堂斜巷8號

電話：+853 2836 1601

營業時間：星期一至日 12nn-3pm、6pn-10pm

 

下一頁：澳門葡人Best Kept Secret飯堂！米芝蓮推介正宗樸實燒乳豬、鴨飯！

 

 

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