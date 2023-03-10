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10/03/2023

葵涌一日遊！5大美食+打卡行程推介！全球首個室內滑雪滑水館／Outlet平掃BV、YSL／小販檔起家人氣粉仔

#中葵涌公園 #牧場 #石屋 #二級歴史建築 #石籬粉仔 #葵涌 #石籬 #嘉寶漢堡 #港式漢堡 #佛羅倫斯小鎮 #Outlet #名牌 #Snow & Surf #工廈 #室內滑雪滑水館 #室內滑雪滑水館 #本地遊 #週末好去處 #打卡熱點
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Text: Louise Yuen

　　說起葵涌，人人都衝住葵廣的小店、美食而來，但區內其實還有不少好食好玩的好去處待你發掘，像工廈區就有全球首個室內滑雪滑水體驗館，佔地逾萬呎，$388可以任玩55分鐘；附近更有個佛羅倫斯小鎮名牌outlet，有齊 BV、Balenciaga、Saint Laurent 等人氣大brand，女士們當然要來血併一番！今次帶大家遊勻葵興站、葵芳站，歎街坊最愛的漢堡、粉仔，去埋由新界僅有牧場改建的山中公園，不難發現葵涌已經越變越熱鬧了。

 

葵涌一日遊景點 01｜Snow & Surf︰佔地逾萬呎！全球首個室內滑雪滑水館

 

　　即使今年雪季已到尾聲，其實留在香港一樣可以繼續滑雪。說的是去年12月開幕的Snow & Surf，全球首個集室內滑雪和滑水於一身的體驗館，選址在葵涌工廈，獨佔全層，逾萬呎的空間有齊室內恒溫衝浪機及一系列滑雪設施，以後隨時隨地也能前來滑雪衝浪，不怕再遇上壞天氣而取消超掃興。

 

網上預約滑雪時段時，可一併租用這裏的滑雪裝備，包括單板、雙板及滑雪靴。

 

　　坊間的室內滑雪中心大多使用模擬滑雪機，不過 Snow & Surf 除了兩部電動滑雪練習機，更設有全港唯一的滑雪賽道，以鋪上「金針菇滑雪氈」的大斜台仿照雪地，讓大家感受滑行的快感！若是滑雪好手，可以直接預約雪場自由滑（Park Ride），在大斜台及滑雪機（限時約10分鐘）上大玩特玩，順便練習花式；新手則可以參加單對單或小組課程，學習雙板滑板（Skiing）或單板滑雪（Snowboard）的基本動作。

 

大斜台鋪上「金針菇滑雪氈」，據說美國滑雪隊在鹽城夏季訓練基地和日本Quest也用同一型號。（圖片來源︰Snow & Surf）

場內還設有兩部電動滑雪練習機（圖片來源︰Snow & Surf）

 

　　滑雪以外，Snow & Surf在另一邊打造了間恒溫玻璃房，入面有具2條滑水賽道的衝浪機，玩法與海洋公園水上樂園的衝浪先鋒差不多，趴板、企板任君選擇。初心者一樣可以在教練指導下試玩，而且價錢相宜，$388已經可以玩足55分鐘。

 

 

 
 
 
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Snow & Surf

地址：葵涌葵秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

營業時間：星期一至五12pm-10pm、週末及公眾假期 10pm-10pm

價錢︰室內滑雪 $388起／55分鐘（包任用滑雪斜台及使用滑雪機15分鐘）；室內滑水 $388起／55分鐘

網址︰www.snownsurfhk.com

交通︰從葵興站A出口步行約7分鐘

 

下一頁︰Outlet貴精不貴多！平掃BV、Balenciaga

 

 

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