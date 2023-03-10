港鐵票價調整機制最快6月更新 去年車務營運蝕47億 整體仍賺逾98億

【晴報專訊】本港去年下半年起疫情減退，市民生活及出行才逐步復常。港鐵昨公布全年業績，其中車務營運虧損達47億元，按年擴大1成，經常性業務利潤大跌逾9成，僅賺1.6億元，但物業發展賺過百億，帶動全年賺逾98億元，按年升近3%。

港鐵稱，正檢討票價調整機制，料上半年完成，最快6月生效；而按分享利潤機制，加上去年有8宗事故遭罰款，料來年會撥最少2.66億元作車費回贈。

業績報告指，去年港鐵經常性業務利潤僅1.57億元，按年大跌9成，其中本地車務營運虧蝕擴大，同時商務利潤亦減，客運服務連續4年蝕錢；即使撇除深圳地鐵四號線帶來的9.62億元減值虧損後，經常性利潤仍跌38.1%；不過，香港物業發展利潤再有增長，全年多賺12.2%至逾104億元，整體股東應佔淨利潤為98.28億元，按年升近3%，建議派末期息每股0.89元，全年派息1.31元，按年增3.1%。

左起：車務總監李家潤、香港客運服務總監楊美珍、行政總裁金澤培、財務總監許亮華。

據票價調整機制中的分享利潤機制，港鐵要撥2億元作回贈，另港鐵初步確認調整共有8宗31分鐘或以上的服務延誤，是由港鐵控制範圍因素引起，故要再撥6,550萬元作優惠。港鐵行政總裁金澤培強調，非常重視鐵路營運及保養，每年投放約50億元於日常維修，未來3年每年增100億元資本性投資更新設備，另會在6個月內完成資產管理檢視。

按機制撥2.66億車費回贈

2007年起實施的票價調整機制，一直為人詬病，被指「加多減少」。金澤培昨稱，有關機制公開、透明及可預測，過去有3年無加車費，1年甚至減價，正代表其發揮作用。他強調，票務是主要的穩定收入，已聆聽各界對機制的意見，並與政府保持溝通，料上半年會完成檢討；更新的機制最快今年6月生效。

受疫情影響，港鐵所有鐵路及巴士服務總客量僅15.18億人次，按年跌6.1%，但下半年防疫限制放寬，客量開始回升，其中機場快綫錄310萬乘客，按年升逾4成。金澤培稱，本地客流已回升至疫前的9成多，而跨境鐵路服務和高鐵香港段，每日平均載客量亦已重回疫情一半，有信心繼續改善。至於停駛多時的城際直通車，目前高鐵已覆蓋大部分目的地，暫無計劃恢復。

另高鐵明起恢復更多廣東省內的班次，汕頭班次卻要延遲一日。香港客運服務總監楊美珍解釋，安排只是正常車務調度，正為4月1日全面恢復作最後準備。