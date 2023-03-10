操出最強Body 劉穎鏇大曬蜜桃臀吸收視

【晴報專訊】無綫劇集《隱形戰隊》首播後成功引起話題，一眾女演員大曬鹽花，令劇集生色不少。當中劉穎鏇（Tiffany）操出最強body，搶盡風頭，今晚播出第五集，腰間零贅肉兼擁馬甲線的Tiffany，以三點式登場，大曬44吋長腿及蜜桃臀，十分吸睛。為了這場濕身重頭戲，Tiffany忍口捱餓拍攝。

Tiffany指在《隱形戰隊》中的身材是人生中最fit的狀態。（資料圖片）

《隱形戰隊》有不少動作場面，加上有劉穎鏇及劉佩玥（Moon）兩大性感女神加持，劇集播出以來話題不絕。今晚一集，Tiffany大派福利，穿上性感比堅尼以出水芙蓉姿態出場，鏡頭360度影勻全身，Tiffany婀娜背影展示蜜桃臀，十分養眼，繼在《超能使者》中以水着亮相後，最強body今次再升級。

Tiffany在泳池上水時婀娜多姿，蜜桃臀更成亮點。

Tiffany除了展示完美body，更大顯身手，打得又睇得。（資料圖片）

Tiffany一向搏到盡，在《超能使者》對正陳山聰出浴兼大露背。（資料圖片）

事實上，Tiffany為拍攝《隱》劇而努力操出女性10%極限體脂，腰前清晰可見的馬甲線及美臀，是她經過數月的地獄式特訓成果。Tiffany回想前年10月拍攝前開始忍口︰「我練咗啲腹肌都好想畀大家見到，但嗰排開工開得好密，無時間再操好啲，所以拍攝當日唔食嘢，淨係飲齋啡去keep。」談到這場萬眾期待的濕身場面，Tiffany有苦自己知︰「其實拍嗰日係超級凍，每次落水都好似入咗冰水，加上本身我都好怕凍，落水自然凍啦，但上番水企喺度被風吹住，其實仲凍呀。」

與劉佩玥互相取暖

而當日同場還有Moon，她則以粉紅色一件頭泳衣上陣，「我哋喺鏡頭前面可能好靚啦，但其實凍到起晒雞皮，所以我哋會互相幫大家取暖，例如Tiffany落咗水或者上水，我就會好緊張畀條毛巾佢，或者問佢凍唔凍、要唔要飲熱水。」Moon笑指相比Tiffany，自己的泳衣算是多布，但拍攝前都有刻意減少食量，更相約Tiffany拍畢後一起吃大餐慶祝。

Moon（左）身穿一件頭泳衣外加紗巾，跟Tiffany齊齊捱凍。（資料圖片）