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10/03/2023

爆姑丈恨參加《中年好聲音》 炎明熹希望與黃宗澤合唱

#炎明熹 #任暟晴 #曾比特 #中年好聲音
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　　【晴報專訊】炎明熹（Gigi）、任暟晴（Jasmine）、曾比特等昨日現身電視城為《博愛歡樂傳萬家》綵排，Gigi談及近來大熱的歌唱節目《中年好聲音》，她大爆姑丈是忠實觀眾，更想參加比賽，姑丈即笑謂︰「如果我贏咗就無人照顧你！」

 

近日被指長高了的炎明熹，昨日與身高1.72米的曾比特合照時，目測幾乎平頭。

 

　　昨日《聲夢傳奇》歌手炎明熹、冼靖峰、何晉樂、詹天文，以及《聲夢2》的任暟晴、黃洛妍和趙紫諾，齊齊綵排《博愛歡樂傳萬家》。近來收視和口碑雙贏的《中年好聲音》氣勢強勁，而《聲夢2》得獎者卻發展平平，有傳無綫放棄舉辦《聲夢3》，改為籌辦《中年好聲音》第二輯。身為「聲夢幫」的Gigi坦言未有聽聞此消息，若然停辦會否感到可惜？Gigi相信「聲夢」這個品牌會繼續存在︰「不過我覺得天下無不散之筵席。」

 

一班「聲夢幫」歌手齊齊為《博愛歡樂傳萬家》綵排，包到冚的Jasmine（右一）明顯跌watt。

 

　　一提到《中年好聲音》，Gigi即興奮指其姑丈也是捧場客︰「姑丈係忠實粉絲經常睇。（鼓勵佢參賽？）姑丈真係想參加，咁我都對佢有信心。」身旁的姑丈即插嘴︰「我有信心，不過贏咗就無人照顧你！」另外，提到本月25日，Gigi將到澳門演出《無限超越群星演唱會》，同場有林保怡、林峯、楊千嬅等十多位歌手。網民最想見到歌藝常有驚喜的黃宗澤與Gigi合唱，Gigi對此表示︰「如果有機會都希望同佢合唱，以前睇過佢套劇《護花危情》。」

 

Gigi踢爆姑丈原來有個歌星夢。（資料圖片）

 

任暟晴讀書壓力大致肥

 

　　此外，昨日所見Jasmine發福不少，她自言全因讀書壓力所致︰「無其他地方抒壓，自己又為食，所以食多咗嘢。」對於無綫棄辦《聲夢3》，身為《聲夢2》冠軍的她稱︰「如果係真就好可惜，（《聲夢2》回響不及《聲夢1》？）好難比較，參賽者同玩法都唔同，可能搞完《中年2》先搞《聲夢3》呢。」

轉載自: 晴報

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