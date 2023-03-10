月初一家港股上市公司被造空，一如既往都是外國機構以研究報告形式發表造空攻擊，其後上市公司直接駁斥該報告並無依據，其包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋，同時聲稱「正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益」。

在迅速回應造空報告指控後，相關上市公司在美股、H股兩地市場的走勢均較為平穩。就此，筆者在接受「證券時報」訪問，表達認同相關企業的做法，為避免相關財務造假指控或者一些對沖基金的沽空，企業要有一個常態化的渠道與投資者進行交流和接觸，要第一時間去澄清，這步驟相當重要。

目前事情看似告一段落，不過，下一步要留意造空機構會不會發布新的報告來公佈新的證據，同時也要留意企業接下來的回應。相關造空機構是一家以美國為基地的造空機構，在美國擁有分析師團隊，且在中國擁有私人調查員。其在官網發表的20多篇造空報告中，有部分涉及多家中概股公司，從結果來看，其造空有的成功有的失敗。

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在此前幾年裏，曾一度出現中概股頻頻遭遇造空的現象，不少內地明星公司，例如新東方、分眾傳媒、瑞幸咖啡、愛奇藝、貝殼等均遭遇造空，不過近年來這種現象有所減少。

此前有好多中概股被一些所謂對沖基金造空，原因包括業績因素、股權因素以及一些消息面的演繹等，其中最多情況是被指控財務做假。但是回頭來看，造空對於這些被指控公司的影響不同，主要看其有無觸犯到當地法律。

筆者個人覺得要避免相關財務造假指控或者一些對沖基金的造空，對企業來講，要有常態化同投資者有一個交流和接觸的渠道，在可能的情況之下，盡量去與投資者進行交流，以增強公司透明度。當負面消息傳出來後，筆者認為企業就不應抱著清者自清的心態，而是應該第一時間出來反擊，甚至還有機會提高公司聲譽。當然，走到哪一步，要視乎企業怎麼看這些負面信息，是一個誇張了的信息，還是有根據但又演繹變化了的信息，需要從不同方向去留意。總而言之，第一時間去澄清，我覺得這個相當重要。

被狙擊的上市公司必須與機構投資者進行接觸、開記者會以及發布公告等，一切步驟都是不能等不能拖的，都要第一時間去澄清，對於企業而言，如果平時有定期與投資者進行交流的話， 筆者相信這些負面信息就不容易去蠱惑人心，這樣的話，遇上同樣的情況，企業與投資者各方面的關係應更為暢順及正面。