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10/03/2023

去旅行必睇！去韓國唔使檢測證明、不用填Q-CODE！澳洲取消新冠病毒檢測！一文睇晒6個熱門旅遊地區入境防疫政策

#旅遊 #入境 #疫情 #入境政策 #旅行 #美國
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Text: Sammy Leung

　　疫情漸漸過去，很多人都開始計劃自己的今次的旅行，但有些地方對旅客設有不同的入境措施，當中包括要求提供新冠檢測證明等，所以大家旅行前一定要Check清楚，令到旅行更加順利！最近，有一些地方就放寬了入境政策，今次一齊看看大家常去的6個地方的措施吧！


入境政策│1. 韓國


　　韓國方面，從香港或澳門出發的旅客由3月11日起，入境韓國時不需要再持有新冠檢測的陰性證明及不用填寫Q-CODE。不過，大家記得要在起飛前最少72小時申請韓國的電子旅行許可K-ETA。

 


（圖片來源：UNSPLASH）


入境政策│2.日本

　　日本放寬了對中國內地旅客的防疫限制，將會隨機抽驗。不過，如果旅客沒有日本政府認可的3 劑的疫苗接種證明，必須提交出發前72小時的檢測陰性證明。大家要事先透過日本政府的「Visit Japan Web」提交疫苗接種紀錄或是陰性檢測證明，記得一定要提早申請。


入境政策│3.台灣


　　入境台灣入境後記得要遵守「0＋7」自主防疫規定，即大家要居住一人一室（獨立衛浴），若同住者或同行者是自主防疫對象，則不受限制。入境後當日起計，8天內要維持社交距離，外出要佩戴口罩。


入境政策│4.澳洲


　　澳洲政府決定於周六（3月11日）起，取消對來自中港澳門旅客的入境前新冠病毒檢測要求。


（圖片來源：UNSPLASH）


入境政策│5. 內地


　　大家入境內地無須再網上預約，亦不設配額限制。如果7天內無前往外國或其他境外地區，都不需要核酸檢測陰性證明；如7天內有前往外國或其他境外地區，則需要入境前48小時核酸陰性證明（3歲及以下嬰幼兒可免豁免）。但最重要的是，需要填寫入境健康申報（「黑碼」）。


延伸閱讀：3方法申請「黑碼」過關內地！1分鐘搞掂！


入境政策│6. 美國


　　如果大家想去美國，需要接種至少美國認可的2劑疫苗，接種時間需超過14天，並在登機前提出證明及填寫聲明書。大家要在出發前2天內進行新冠病毒檢測，並提供陰性結果證明。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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