牙醫公營「綁3年」未定案 盧寵茂盼業界勿感嚴苛

【晴報專訊】政府早前建議強制牙科生實習後才可註冊，以確保公營服務有足夠人手。醫衞局局長盧寵茂昨指，外界對「綁3年」理解有偏差，強調法例改革建議牙科生在畢業後實習1年正式註冊，但註冊後是否強制在公營系統工作2年，則未有定案。他指，政府平均投放300萬元培訓1名牙醫，而每名牙醫畢業後約提供35年服務，縱「綁3年」也只佔職業生涯約9%，冀業界勿感嚴苛。

僅佔職涯9%時間

港府日前向牙醫業界發諮詢文件，建議修例強制牙科生實習。盧寵茂指，坊間理解有偏差，「好多人話是『1+2』（即1年實習、2年公營服務），但法例改革只建議強制實習1年。」盧指，1年實習期不單涉人手考慮，也關乎牙醫質量，包括牙管會在內，業界早有聲音反映「會否畀多啲機會（通過強制實習）面對病人，非一畢業即提供全面服務？」

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盧謂，不論是「1+2」或「1+N」均是探討，未有定案。以每名牙醫一生可服務35年計，「綁3年」只佔專業生涯約9%，「社會可諗下9%時間是否合理」。對做法是否只惠及公務員，盧稱是「誤會」，因衞生署牙科還有學童保健、公眾緊急牙科等服務。他指，公營牙醫流失率達11.1%，現時371人編制中，料最少有90至100個空缺出現，且全港每千人口僅有0.37名牙醫，比例非常低，毫無疑問需增加服務，強調補充人手缺口才能幫助弱勢。但他未承諾強制實習後會擴展公眾服務，僅指討論「不應偏向公務員一方」。

對現時6年牙科生培訓內的實習時間，日後能否抵銷強制實習，盧指大學課程由大學自主決定，非政府能干預。盧又期望改革「愈快愈好」，但具體何時實施、及是否設緩衝期等，仍待與業界商討。