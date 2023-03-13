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13/03/2023

美銀行爆煲？

#美國經濟 #減息 #Silvergate #聯儲局 #SVB #Signature Bank #Signature Bank
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　　上周五（10日）有美非農數據，是十分重要的，但會明天(14日)才講，今天（13日）會講的是個更重要的議題，是：美銀行爆煲？

 

（AP圖片）

 

　　美銀行爆煲，是會遲早出現的事，關鍵只在於是爆大煲定小煲，時間應是在未來12個月內。

 

　　美銀行爆煲是必然事時，美股爆煲也是遲早事，兩周前，在2月27日筆者有文：「Bubble Symmetry」，較早前，在2月22日筆者亦有文：「三月股災？

 

 

　　此兩文的主線是：美儲局亂加息。在Bubble Symmetry文最後一段如是說：「今次標普的Bubble Symmetry其成因是美息幾近零而起，隨著美息回升，如息回升至2020年2017年水平時，美股應處何水平？上周五美2年期債息一度上見4.8厘，是2007年以來的最高水平。美息還會升多少？難說，因為美儲局如不搬龍門，硬堅持，硬要將美通脹壓回至2%（這個又是另個發夢水平），則美股會在不斷的下跌。而上周美股則是近兩個月以來表現最差的一周，看來美股的Bubble Symmetry是愈來愈可成真了。」

 

　　息升，會使借貸者承苦，有幾苦要看息升多少、有幾急，毫無疑問這年來的美儲局息升，是多、是急，結果？　

 

　　有研究，息升1厘，會使25萬美國人減緩按揭買樓，因息升而不去按揭買樓，恭喜你，但如已做按揭買樓後，而息升，則有關的按揭業主，是否苦了？苦到捱不了，就會斷供，那時就到銀行苦了。銀行苦得多，就會有倒閉危機，這才是真正股災之因。

 

　　平時的跌百點、千點，是不足以成大災的，因為有人賣就有人買，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，市有波動，但無災。只有當萬人辭官，沒有人趕科場，即有沽家無買家，才會有災，圖一的美國SIVB股價，上周四（9日）一夜可跌6成，上周五又再一夜跌6成，兩夜就跌回到2014年股價，這種雷曼式崩盤有沽家無買家，才可叫股災，而不是股跌。

 

 

　　為甚麼SIVB股價會勁跌？此銀行是專做初創企業借貸，數年前，息低，不少初創企業湧現，創業者雄心萬丈，紛認為借大，擴大投資，加速研發，一到有掘金產品，企業股東就人人身家億萬。銀行因息低，資金來源易亦樂意貸予這些雄心初創者。一如軟銀（Soft Bank），借錢/投資於天才於微時，就可以發大達。

 

　　但當環球資本市場因美息上升，而使到錢不再平，資金來源不易時，就強如軟銀，也一樣陷財困，不也要狂沽阿里巴巴(09988)來籌錢？

 

　　上一兩周，美國的幣圈老大Silvergate因資金鏈斷（原因多樣，不詳談）就帶來這類銀行的股跌，其同類Signature Bank於上周四便急跌10%（圖二），跟著又到SIVB，於是整個美股中的金融板塊就急挫（圖三）。

 

 

　　銀行／金融股，是有不少相互借拆活動，只要一間有事，其他行家就會風聲鶴唳。將錢先收回來，當然其中不乏「忠言進諫」呼籲有資金在這些可能有問題的銀行提回資金（圖四），這些「忠言」不無道理：「將資金自可能有問題的銀行提回出來，你有乜損失！！！」的確無損失，但銀行就一定有損失，擠提！！！而遲去提出資金者，亦極可能有損失。

 

 

　　一出現這個「擠提」現象，是很難謠言止於智者，因為人人都怕契弟走得麼。

 

　　突然間，美國市場是不乏這類「智者」、「忠言」，我就見過不下三個這些「英雄所見略同」的報道，跟著又有另批陰謀論智者出來講，大家齊心，製造個小型金融危機，咁美儲局就要再QE了！

 

　　信不信這個對美儲局逼宮的陰謀論由你，但一葉知秋，應考慮到不少初創企業的借貸或發債都是在3至5年期的，三年、五年前當其舉債時，其利息成本可能是在一、兩厘，今時如要再滾續債項，其息就要增至四、五厘，升幅逾倍，借唔借？唔借就還錢，如研究未有成，就投資泡湯，如借，資金成本便高，尚可捱幾耐。如又摺埋，則美國經濟前景如何？

 

　　上周四，只有Silvergate、SIVB、Signature Bank被沽。到上周五，多了四間地區性銀行又被沽。（圖五）事態嚴重了嗎？看D官員怎講就知。

 

 

　　美財長耶倫話，已早早將一些銀行列入監察名單。美國銀監更醒目到謂:一早話你哋知有危機啦（圖六）。

 

 

　　哈哈哈，點解出事前，美國傳媒無講嘅？Everthing is under control。是官員們在爆煲後的安慰語，是真是假，你決定。

 

市場點反應？

 

　　1. 走資，D錢走去買美政府債，故上周五美政府債息普跌。

 

　　2. 賭你美儲局年底要減息25點子，不是我說的是Bloomberg出紅色Breaking News說的（圖七），今次美銀行如真爆煲就算是只有雷曼的四分之一，你美儲局能不減息救美金融業？要認清楚，美儲局是要服務於華爾街的安危，而不是服務於勞苦大眾的通脹。

 

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

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