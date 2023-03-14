最成功/失敗的退休者

掌公家權力者，去到某個年紀，自然要退休。無論你是特首、司長、局長、署長⋯⋯乜嘢位置的高官，總有下台的一天。

無論幾大權的人物，也終有退下的一天。

正常社會，高官擁權的的時候，當然「朋友」眾多，下屬前呼後擁，商界大拍馬屁。「洶湧」程度，視乎你的權力有多大。愈大權的，愈多人積極與你拉關係，一同出出入入豪華場所，一同飲飲食食（一切合法！），這是任何資本主義社會的普遍現象，旁人無須驚訝，其實，任何具基本「識見」者也應知世情是如何運作的。

掌權時前呼後擁，「老友」如麻，馬屁精圍身，是正常的現象。

不過，世情的運行，有個不變定律，就是掌權人物，最後必要面對「公平」的到臨。

昔日權威財經評論員曹仁超，經常引用股神畢菲特名言：退潮時候就知邊個冇着褲游泳！（After all, you only find out who is swimming naked when the tides go out!）

這句說話，可以形容冇料友在股場牛市時巴巴閉，一到熊市即顯出原來冇料到，空心老倌一名。

退潮／退休時最能見到實力的真像，股壇如是，政壇更如是。

在官場、政界也如是。當你有權時，可以會好似好巴閉，意氣風發，以為好多追隨者、擁護者，大受歡迎。

不過，當退休鐘聲響起，立即發覺，原來全是幻象！老友你自己想多咗咋。

昨晚與大群傳媒老鬼共聚，當然又對幾代的知名政客及高官，逐一評頭品足（時事評論員上身！），水花四濺，好鬼開心。

席間一致公認，評論一個曾經掌權者的成敗，好易，就是睇佢退休後，所有人（市民、昔日下屬、平排同事、商界「友人」、傳媒工作者⋯⋯）對佢的心態，從而定出此人是成功、是失敗。

成功的，退休後，人人仍然期望佢出現，經常見到佢。一般般的，冇乜所謂，反正官場過客，鐵的衙門流水的官，來來去去冇問題。至於失敗的，哎吔吔，慘矣，根本冇人想見到佢出現，迎頭而來都掉頭走，當佢瘟神。

睇到呢度，大家都可能會時事評論員上身，加入我哋呢班「傳媒老是佛」，逐一驗証昔日高官邊個成功，邊個失敗。

人人最有興趣的，當然是邊個最失敗，失敗到全香港，冇人想再見到佢出現！

落台後，香港人是否仍想／不想見到你，就是歷任特首最有代表性的成績表！

其實，同一個評論，也可放落政界及商界江湖，因行政及立法議員，與及，大集團的管理層，個個知名度甚高，在位時的一切決策及處事作風，也與公眾利益有關也。

各位，請問你心目中，天天會想邊個退休者出現？又天天祈禱邊個永世消失在你眼前呢？





