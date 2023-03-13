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13/03/2023

【FX MONDAY】熊俊傑：矽銀倒閉添風險　聯儲加息就快完？

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嘉賓：艾德金融外匯主管 熊俊傑

 

　　矽谷銀行(SVB)倒閉，導致美股上周五（10日）大跌，黃金及美國國債成為資金避難所，風險升溫亦令日圓套息交易平倉，日圓匯價急升，美元兌日圓(JPY)挫至134水平。聯儲局將於下周三（22日）公布議息結果，受矽銀倒閉影響，市場預期加息25基點機會率升至94.5%。另一方面，美國2月就業報告反映勞工市場表現維持強勁，聯儲局的加息步伐將會如何？

 

 

 

影片網址：https://youtu.be/FwWqH1ANyE4?t=35

 

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