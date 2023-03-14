男士必學！返工/出街百搭Look！恤衫可以咁襯法！肌肉男要着邊款針織衫？

需要穿西裝上班的男客戶在過往諮詢中，都會訴說自己「除了西裝便是運動裝」的苦惱，我稱這種狀態為「極端衣櫥」！我們看到不論是婚禮、求職、聚會或約會，上班穿著的西裝都是男士首選，因為西裝只要合身很難穿得不好看，穿搭品味見真章的日子會在casual Friday，很多時都看到男士不穿正裝而呈現的狀態下滑

當然穿著什麼每人都有個人自由，只是我們必須了解「極端衣櫥」的彈性有限，會容易帶來Overdressed 或Underdressed狀況！所以建立有質感的職場休閒通用衣櫥，是男士們省時省力最有效益的方向。

以下基本單品建議，男士可以按適合自己的體型及喜好愛來蒐集：

男士穿搭必備 01｜恤衫

恤衫可分為商務與休閒用兩大類，均可單穿、外搭套頭針織（Knitted-Pullover）、針織外套（Cardigan）、西裝款外套（Blazer），甚至飛行外套（Bomber Jacket）及乾濕褸 （Trench）等。

商務用恤衫不一定需要純白色，但淨色一定是最基本要擁有，如不確定什麼顏色適合自己時，可以選擇安全百搭的藍色；另一需要擁有的基本商務恤衫是印花款，選擇包括條紋、方格及密集圓點。

當要營造正式商務風格時，配以西裝外套西裝褲領呔即可；要營造半正式風格時，配搭挺實、直腳或修身休閒褲如牛仔褲、斜紋布褲（Chino）都不失莊重。

休閒恤衫有各式各樣的質料與花紋圖案，建議可入手棉質小企領白恤衫、細密印花款及簡單款牛仔恤。單穿、外搭更可內搭T恤作外套穿著，簡單配搭牛仔褲已能變化出不同造型，是不用思考又不會出錯的穿搭。

男士穿搭必備 02｜針織（Knit）上衣及外套（Cardigan）

針織衫比較重要的考慮是毛線粗幼及針距密度：幼線細針針織衫，質感細緻的恆久款式比較斯文得體有高級感，身型厚實肌肉發達都適合穿著；而粗線條疏針甚至有立體花紋的針織衫，質感粗獷具時尚感比較合適非正式穿搭著用，對單薄瘦削身型會有很好的增肌視覺效果。

以套頭款針織為例（Knitted-Pullover）內搭恤衫作正式打扮時，恤衫領、袖口及衣腳不需刻意露出針織之外。作休閒輕鬆打扮時，可以讓袖口及衣腳露出針織之外來營造層次感。

男士穿搭必備 03｜ 休閒（半正式）西裝外套

休閒（半正式）西裝外套與標準正式西裝外套是不同的單品，是介乎正式與休閒之間 （Smart Casual）的西裝外套，提供較為輕鬆但不隨便，可以顯專業但不嚴肅的穿法。穿法多變，內搭正式恤衫長褲皮鞋便能呈現莊重感；內搭T恤牛仔褲及球鞋/休閒鞋便能呈現輕微而不隨便造型，更具時尚感的穿法可以內搭有帽衛衣，很適合在不需要穿標準西裝的日子來豐富造型。

有說半正式西裝外套的定義有點難拿捏，其實正式感的強弱可簡易從以下幾個位置來分辨：

布料 - 常見有全棉、全聚酯纖維（Polyester）或混合聚酯纖維、麻、燈芯絨等略有彈性材質是休閒（半正式）西裝外套常用布料；

硬挺感 – 整體越挺身厚實感覺越專業嚴肅，反之越軟身休閒感越強；

肩墊 – 半正式西裝外套不一定是沒有肩墊的，如帶有肩墊都會是偏向薄身，不會像標準正式西裝的厚實肩墊來突顯肩線；

裡布（Lining）– 夏天西裝及大多數半正式西裝款都常見半裡或無裡，例如麻質主打是清涼透氣就自然不會使用裡布。