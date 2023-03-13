月經失調3大原因！可用針灸治療？血熱、血虛食咩有幫助？

隨著市面氣氛逐漸回復正常，很多朋友都開始忙碌起來，甚至出差公幹，對於疫情幾年沒有離港的人士，時差與氣候的適應，就算意志捱得過，身體也受不了，Clara 便是其中一人。

Clara說：「譚博士你好，我近期忙到不得了，經常出差周圍飛，人家不知內裏的還以為我遊埠、打風流工，其實不知幾吃力。除了時差、溫差外，還要不停開會，在飛機就要審閱會議議程，步出機場便要開工，結果就經期大亂，時而提前，時而推後。趁飛到北京看看醫生，醫生告知月經失調，所以我決定回來找你。何謂月經失調？ 情況普遍嗎？」

我答：「月經失調是指月經的週期、經期、經量、經質發生異常的情況，或伴隨月經週期出現明顯症狀為特徵的疾病， 這是婦科常見疾病，屬於普遍現象。」

Clara 續問：「怎樣才是月經的正常情況？」

我答：「正常的月經每月一次，週期為28一30天，行經5-7天，經量中等，經色帶鮮紅而無血塊，質地不稀不稠。」

Clara 問：「何解我週期變得無規律？」

我答：「月經週期主要由肝、脾、腎去統領，若果肝鬱、脾虛、腎虧，便會出現月經失調，週期無規律。 從現代醫學角度來看，月經由下視丘、腦下垂體與卵巢互相協調所控制，只要其中任何一環出現問題，就會導致女性出現月經不規律的現象，主要是指經期時間不准，可分為經期提前和經期推遲兩種情況。 提前多見是：體虛或血熱，而經期推後多見是：血虛、體虛、體內有濕氣或寒氣過重，換一種說法就是內分泌失調。」

Clara 續問：「有甚麼原因導致月經失調？」

我答：「導致月經失調的因素如下：

1. 肝鬱：肝腎皆管轄氣血和生殖系統。 若果平時情緒不穩、長期壓力過大、過勞、大病、久病、肝臟器官病變和長期病患者，皆容易出現肝鬱。 肝鬱化火，火盛令經期提前，鬱而生瘀，令月經出現血塊或經血色暗，鬱導致阻，阻塞令月經不通則痛，出現痛經。

2. 脾虛：脾統血，脾虛導致血虛，所以月經色淡，月經先後無定期或出現崩漏。

3. 腎虛：腎管轄生殖系統，腎虛令子宮和附件發育欠佳，經血量小、月經先後無定期、閉經、不孕、痛經或經期出現血瘀、色喑或血塊。

從現代醫學角度來看：

● 疾病因素：骨盆腔內的器官疾病會引起月經失調，例如：子宮肌瘤、子宮頸息肉、子宮或子宮頸感染、子宮內膜增生、子宮內膜癌、子宮頸癌等疾病。 更年期後的婦女在無調理續經而再次來經，並且出現月經失調，有1／3是因子宮或陰道發炎所引起，另外1／3是因子宮或子宮頸息肉、子宮內膜增生或子宮內膜癌所引起。

● 心理因素：緊張、工作壓力和過勞等，可會出現月經失調的情形。

● 減肥：女性採激烈節食或過量運動手段進行過度減肥，身體無法攝取足夠營養，可會影響荷爾蒙分泌，女性荷爾蒙分泌不正常，無法刺激腦下垂體分泌黃體激素，導致無法排卵，引起月經失調。

經血出現淡粉紅色時，便有可能是體內雌激素水準過低，或是氣血不足所致；經血出現暗紅色的是瘀血，多見是經絡不通或宮寒問題。 」

Clara 問：「可以怎樣解決問題？」

我答：「常用的治療方法包括補腎、健脾、疏肝和調理氣血，可以通過針灸來治療。

常用的針灸穴位有：關元、三陰交、血海和氣海等穴，有調和沖任和平衡臟腑功能的作用，從而使週期、經色、經量、經質逐漸恢復正常。 」

Clara 續問：「在日常生活，如何減低出現月經失調？」

我答：「日常生活：一、保持精神愉快、情緒穩定、良好的睡眠質素。 二、注意個人衛生，防止感染 三、內衣對於女性來說非常重要，要選擇柔軟的、棉質、透氣性能好的產品，還必須每天換每天洗。

最重要是：若果身體健康質素未如理想，定必積極求醫，避免延誤。飲食方面：不要吃生冷的食物、過酸和其他刺激性的食物也盡量避免，多注意喝水，保持大便通暢。 血熱的人們在月經前多吃新鮮水果和蔬菜，小吃蔥花大蒜、韭菜、生薑等辛辣食物；血虛者必須增加營養，如：牛奶、豬肉、羊肉、雞肉、雞蛋、豆漿、菠菜等，最好是不要吃過涼的水果。 」

Clara點頭示以明白。