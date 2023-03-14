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14/03/2023

《奇異女俠玩救宇宙》奧斯卡掃7獎 楊紫瓊封后︰夢想再大也會成真

#奧斯卡 #楊紫瓊 #奇異女俠玩救宇宙 #影后 #甄子丹 #關繼威 #班頓費沙 #珍美李寇蒂斯
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　　【晴報專訊】由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）昨日揚威奧斯卡，楊紫瓊除了成為史上首位華裔影后外，電影更橫掃最佳電影、最佳導演、最佳男、女配角等七獎，成績斐然。現年60歲的楊紫瓊，特別寄語女性不要因年紀問題而放棄夢想。

 

（左起）關繼威、楊紫瓊、班頓費沙及珍美李寇蒂斯，於賽後開心得一起擁抱。

 

《奇異女俠玩救宇宙》獲獎無數。

 

　　「第95屆奧斯卡頒獎典禮」昨日舉行，賽前楊紫瓊曾轉發批評奧斯卡「白人當道」的文章，因文中提及對手《TÁR》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），惹來違規及拉票之嫌而急刪文。而楊紫瓊未受事件影響，昨日順利擊敗姬蒂，成為奧斯卡史上首位華裔影后。楊紫瓊說︰「給所有長得像我的小男孩、小女孩們，這是希望和可能的燈塔，證明夢想再宏大，也真的會成真。」曾指隨年紀漸長而機會愈少的她又說︰「女士們，不要聽信『你的全盛時期已過』這種話，永不放棄！」她將獎項獻給84歲的楊媽媽和天下母親，並感謝電影團隊一起締造歷史。

 

楊紫瓊與未婚夫Jean Todt分享得獎喜悅，頭貼頭放閃。（IG圖片）

 

甄子丹無懼抵制現身

 

　　除了影后，華裔男星關繼威及珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）分別憑《奇》片獲最佳男、女配角，電影亦橫掃最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本及最佳剪接，合共七個獎項成為大贏家。根據外媒IGN統計，《奇》片在奧斯卡前已獲各大主流電影頒獎禮共158個獎項，連同昨日奧斯卡七獎，以165個獎項成績，打破2003年《魔戒三部曲︰王者再臨》101個獎項的紀錄，成為史上獲獎最多的電影。

 

　　至於最佳男主角，則由班頓費沙（Brendan Fraser）憑《鯨》（The Whale）的暴食症癡肥男一角奪得。當年憑《盜墓迷城》走紅的班頓，經歷遭受性騷擾、傷患等低潮，沉寂多年後才復出接拍《鯨》，更一擊即中封帝，難怪他上台時激動得眼濕濕。另外，武打影星甄子丹獲邀任頒獎禮嘉賓，他早前接受外媒訪問時，指2019年香港反修例風波「不是抗議，是暴動」，惹來網民熱議，更有人發起聯署，要求奧斯卡大會取消邀請他。甄子丹未受聯署事件影響，昨日如常現身頒獎禮舞台，介紹《奇》片主題曲《This Is A Life》。

 

 

班頓費沙致辭時激動落淚，他在《鯨》中以特技化粧扮演600磅肥佬。

 

甄子丹未受聯署抗議事件影響心情，笑容滿臉現身。

 

 

內地女星范冰冰谷胸現身紅地氈。

 

轉載自: 晴報

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