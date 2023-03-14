從ChatGPT談人工智能趨勢！人貴乎獨特經歷、觀點、情感，不能完全被AI代替！

OpenAI是美國公司在去年12月份推出聊天機器人ChatGPT，其強大的資訊整合和對話能力震驚全球，它經過了大量資料庫的訓練而有自己的邏輯，可以針對性的回答問題，使用者不分語言，只要輸入問題，便可以將上文下文聯繫溝通，同時可以實現及執行更多樣化請求的任務。在自然語言處理（NLP）上表現出了驚人的能力。用聊天對話的方式短時間內完成各種與語言相關的任務，比如寫作、寫報告、問答、寫代碼、debug和寫程式等等，可以在短短的時間就生成一篇千字文章。

很多人也不會完全依靠AI來寫作，ChatGPT能根據文章或資訊，來協助人類做出決定，這個互動優勢只會視為輔助工具，因為智慧工具的核心作用並不是要代替人的思考，相反該是要增強人的思考空間，尤其是學生的成長過程中，需要促進思維和認知能力的成長，如果使用ChatGPT代替學生的思考過程，那就是一種錯誤的。但將其作為一個輔助工具，可使學生能思考以前無法思考的內容，站到更高的認知層次上，這種應用就是積極的，應該鼓勵。

喜歡寫作的人會在寫作的過程中可能才會真實發現，原來某些方面自己還是不理解，通過這樣學習方式就可以促進自己去進行針對性認真地學習。而且包括寫作也可以梳理自己的情緒，可以用文字留存記憶。

真正有價值的是有個人獨特的經歷、觀點、經驗、個人情感、性格色彩和價值觀，這些獨特性的東西只會變得愈來愈重要，同時也是區別自己和其他人之分別，打造邏輯思考是每個人都需要訓練，透過邏輯思考訓練步驟，跟自己對話反覆辯論，不斷挑戰、思考、分辨、沉澱去解決問題。在思考這個過程當中，會建立起人與人之間在情感上的連結。

AI對於問題的描述愈精準，AI提供的答案就會愈靠近想要得到的答案。

Midjourney是一款AI智慧繪圖工具，只要輸入想到的文字，就能通過人工智慧產出相對應的圖片，畫出來的圖片是怎樣的，幾乎完全取決於提供者的描述。

目前AI並無法完全代替人的角色，因它只是一種功能性的工具，它可發揮出怎樣或大或小的作用，其實還是取決於使用的人。各式各樣寫作和創意的工作是永遠不應該，也永遠不會被完全自動化。人類通過右側大腦構想出創造性的方法，創造出的AI可能永遠無法與之抗衡。

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數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑在早前在「智慧生活夥伴大獎」的表示：「數碼港希望透過ICT在發展過程中不忘貢獻社群，主動承擔社會責任，從個人的在職培訓、整體員工的福利到社會的環保事業及可持續發展，我們均積極投放資源，樂於擔當推動社會進步的主導角色。同時打造更具競爭力並以人為本的智慧城市。」

數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「ESG已成全球趨勢，數碼港的初創提供多元化ESG方案，包括綠色金融、新能源、供應鏈及營運平台，以及ESG報告等。作為香港數碼科技旗艦，數碼港致力為初創連繫企業，為初創帶來商業合作機會及應用場景，促進創科成果商業化。」

智慧城市下的智慧生活不僅是解決營運問題的智慧工具，它也是使整體社會區具有包容性、安全性、韌性和可持續性的目標。AI概念正在成為智慧生活的核心，它將通過連接虛擬世界和現實世界來構建一個高效率的城市。