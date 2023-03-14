  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

14/03/2023

全球暢銷智能手機排行榜 Top 10！蘋果佔8席成大贏家！邊款撼贏最新iPhone 14奪冠？三星呢款排第4！

#打工仔 #智能手機 #蘋果 #Apple #iPhone 14 #三星 #Android #Samsung Galaxy A03 #Samsung Galaxy A13 #iPhone 12 #iPhone 13 #Counterpoint Research #最暢銷智能手機 #排行榜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　不知你是果迷或是 Android 派？市場調查機構 Counterpoint Research 近日公布 2022 年全球十大暢銷智能手機排行榜，蘋果手機今年繼續一支獨秀，多達 8 款 iPhone 打入十大排行榜，更囊括三甲，成為大贏家，Samsung’s Galaxy 則佔其餘兩席。即睇詳情排名名單。

 

　　全球十大智能手機的銷量佔去年總銷量的 19%，與 2021 年相若。去年最暢銷的是 iPhone 13，佔 iPhone 各系列總銷量的 28%，於中國、美國、德國、法國尤其熱賣。雖然新系列 iPhone 在去年 9 月發布，但隨即減價的 iPhone 13 在發展中國家依然具吸引力，有助刺激銷量。

 

　　iPhone 13 Pro Max 銷量是 iPhone 13 的一半，順理成章成為去年第二暢銷的智能手機。去年 9 月發布的新款 iPhone 14 Pro Max 則排第三位，一推出已是 2022 年 9、10 及 11 月的最暢銷手機，超受歡迎。報告也提到，2021 年登上暢銷智能手機的 iPhone 12 是榜上型號最舊的手機，但在中國、日本及美國銷量依然不錯，今次繼續排行第 6。

 

　　Samsung Galaxy A13 及 Samsung Galaxy A03 則是榜上唯一兩款非 iPhone 的智能手機，分別排銷量榜第4及第10位。

 

 

 3.14 正式發售iPhone 14 新推黃色版本

 

蘋果公司早前公布 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 將推出全新黃色版本，雖然不會增強任何功能，但夠搶眼！新色 iPhone  剛於 3 月 14 日正式發售。

 

詳情︰www.apple.com/hk/en/iphone-14

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #智能手機 #蘋果 #Apple #iPhone 14 #三星 #Android #Samsung Galaxy A03 #Samsung Galaxy A13 #iPhone 12 #iPhone 13 #Counterpoint Research #最暢銷智能手機 #排行榜

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk