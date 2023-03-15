首間酒店變青宿194宿位 月租3800元起

【晴報專訊】首個由酒店轉作的青年宿舍，位於銅鑼灣摩理臣山道39號、前身為旭逸酒店的「BeLIVING Youth Hub」，全幢設194個宿位，月租為市價6成，最平3,800元，昨起招租。申請者須年滿18至30歲永久居民，在職且月薪不逾2.5萬元，惟要承諾每月服務社區最少17小時；首階段申請下月28日截止。

青聯主席楊政龍指，審批入住資格時更重視青年服務社會多於其職業。

該宿舍由香港青年聯會及紀惠集團合推，為民青局「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途資助計劃」首個批出項目。距銅鑼灣港鐵站僅5分鐘，可眺望跑馬地馬場靚景，有97間房，呎數達176至324呎，設免費無綫上網、獨立信箱及家具，亦有飯堂、咖啡廳、洗衣房及健身室等共享設施。

近銅鑼灣港鐵站 申請月薪上限2.5萬

青聯指，每個宿位月租約3,800至4,800元，包水電。申請人須年介18至30歲香港永久性居民，有全職、兼職或自僱工作，在港無住宅物業，租期2至5年。單人申請月薪不逾2.5萬元，總資產淨值不逾38萬元，或與同性別者共享房間；雙人上限為月薪5萬元、總資產淨值76萬元，可情侶及夫婦入住，但不鼓勵養寵物或接待朋友留宿。另須參與「Be好鄰里」活動，每月不少於17小時，全年共200小時。視乎青年對社會貢獻程度等來決定入住房型優次，表現優秀可獲額外租金優惠。

青聯主席楊政龍表示，與酒店業主為多年朋友，對方為慈善答允出租5年，非為賺錢；部分房間需補油修葺，首階段先推數十至100個宿位，其餘料1個月後推出，昨已有青年查詢，料最快本月內有首批住客。

他指，社區服務時數具彈性，除青聯舉辦的職前實習、咖啡工作坊等，參與其他機構的社區服務若合資格亦可，料不難達標。