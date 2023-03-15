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15/03/2023

全年賺$30億 撥$9500萬紓緩加幅 港燈基本電價加5%

#港燈 #霍建寧
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　　【晴報專訊】去年第5波疫情打擊各行各業經濟活動，港燈（2638）昨公布去年業績，期內售電量下跌，但電力相關收益上升，全年仍賺29.54億元，按年微升0.7%。港燈稱，今年基本電價上調5%，同時連同燃料價格上升和增加使用天然氣，今年1月起的每度電淨電價已達1.97元，但已撥9,500萬元紓緩加幅，其中每月用電少於300度可獲補貼，料逾45%住宅用戶受惠。

 

（資料圖片）

 

　　港燈主席霍建寧在報告稱，去年疫情衝擊本港經濟，加上市民節能，年內售電量降至99.41億度，按年跌4.1%，電力銷售收入亦跌5.2%，至107.24億元，而電力相關收益升逾倍達7,500萬元，整體收入達107.93億元，按年跌4.9%。除稅後純利29.54億元，按年微升0.7%，董事局決定派末期息每股16.09仙，全年維持派息32.03仙。

 

霍建寧稱去年疫情衝擊本港經濟，加上市民節能，令年內售電量跌。（資料圖片）

 

續向弱勢家庭派飲食券

 

　　報告稱，去年能源市場大幅波動、燃料調整費持續上調，由年初每度電27.3仙，到12月已加近2倍，至80.1仙，導致全年淨電費上漲39%，承認「升幅之大前所未見」，今年基本電價需上調5%至每度電114.5仙，今年1月淨電價達每度電197仙。

 

　　港燈強調，為紓緩中小企及弱勢家庭的電費壓力，年內會撥9,500萬元再推一系列紓困，包括一項特別電費補貼，每月用電不超過300度的住宅用戶可獲每度電9.5仙補貼，料有超過45%住宅客戶受惠，另將續向弱勢家庭、享用電價優惠計劃的用戶和低用電量住宅用戶派發飲食券、以及資助劏房住戶等。

 

 

 

轉載自: 晴報

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