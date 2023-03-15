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15/03/2023

舊情人同場零交流 蔡卓妍一提陳偉霆即落閘

#陳偉霆 #蔡卓妍
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　　【晴報專訊】近年長駐內地兼走紅的陳偉霆（William）和蔡卓妍（阿Sa）這對姊弟戀分手八年，昨日激罕「合體」，齊齊現身會展出席「2023英皇電影巡禮」，不過二人全程沒有互動。受訪時，阿Sa一聽到前度名字，更即落閘拒絕回應。

 

阿Sa和William中間只隔着方中信和周麗淇，兩人近在咫尺卻互當透明。

 

　　陳偉霆與曾經歷離婚的蔡卓妍於2010年宣布拍拖，當時被指女尊男卑，拍拖五年分手。近年兩人在感情上各有着落，阿Sa與圈外男友石恆聰感情穩定，而William與內地失婚名模何穗的緋聞傳得鬧哄哄，更有傳已共賦同居，不過近日卻傳出William感情亮起紅燈。

 

William本來站在阿Sa的斜後方，後來忽然被調前平排企。

 

　　William昨日與導演林超賢、譚俊彥及周秀娜宣傳新片《爆裂點》，而阿Sa則與劉德華（華仔）、梁朝偉（偉仔）宣傳《金手指》，阿Sa和William這對舊情人同場即成為焦點，雖然只相隔兩個身位，但全程巧妙地避開眼神接觸及互動。受訪時，阿Sa侃侃而談拍戲點滴，但當被問到是否見到William時，她即落閘說︰「唔好問呢啲啦，都唔關我哋套戲事，（有機會合作電影？）唔講喇，唔會尷尬，係唔想講啫。」反之William表現大方，問他跟阿Sa是否多年無見面？他表示︰「應該唔係（分手後）第一次見，其實頭先經過有見到，但無乜機會打招呼，亦唔會尷尬。」至於盛傳他跟何穗分手？William只回應︰「感情事唔回應喇。」

 

跟兩男神合作好幸福

 

　　而華仔與偉仔繼《無間道III終極無間》後再度合作，兩人互笠高帽。偉仔說︰「我哋由《鹿鼎記》到依家，從來無變過，都係咁合拍，合作得好開心。」至於在《金手指》中飾演調查員的華仔，直言今次機會難逢，在戲中與飾演世紀詐騙案主謀的偉仔對壘，過足戲癮。而阿Sa跟兩大男神合作，坦言感到十分幸福。

 

阿Sa表示在華仔和偉仔身上偷師。

 

轉載自: 晴報

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