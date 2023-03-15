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15/03/2023

激嬲媽媽系列 黃宗澤氹母煮九大簋

#黃宗澤 #吳千語 #王灝兒
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　　【晴報專訊】相信不少人小時候都曾激嬲媽媽，通常都離不開考試不合格、講大話之類。黃宗澤（Bosco）竟然頑皮到令媽媽要跟他冷戰；而外表乖乖女的吳千語和王灝兒（JW）都曾經叛逆過，有過一秒激嬲媽媽經驗，最後點收科呢？

 

 Bosco好孝順，把收入全交給媽媽管理。（IG圖片）

 

　　黃宗澤自認頑皮，讀書時更經常激嬲媽媽，他笑言︰「成日天光都唔返屋企，激到阿媽死死下，嗰個年代去蒲，一係去下酒吧，一係去disco咁囉。」但黃媽媽甚少對他體罰，反而對他不瞅不睬，最高紀錄試過冷戰四日。Bosco最後要出「撒手鐧」才獲原諒，「我細個做過大牌檔，跟過師傅學煮餸，所以練得一手好廚藝。嗰次為咗氹番媽咪，我煮咗九大簋畀佢食先無事咋。」

 

呻現時調轉被阿媽激親

 

　　不過Bosco笑謂長大後便世界輪流轉，現在經常被黃母激親，「佢成日偷偷哋揸我架車，但駕駛技術麻麻，成日刮花、撞凹架車，然後靜雞雞拎架車去整，點知車房啲人同我好熟，所以咪穿煲囉，當然最緊要人無事啦，不過整車啲錢咪又係我畀！」

 

黃宗澤笑住投訴現時被媽媽激親，其實心甘情願。

 


吳千語 自把自為辣㷫媽媽

 

　　吳千語自爆曾有叛逆期，讀初中時因為釘耳窿激嬲媽媽。千語表示︰「我媽咪不嬲都好反對我去釘耳窿或者紋身，因為佢覺得唔係幾好，但係我又有啲反叛，我見人哋喺耳骨位置戴耳環，覺得好型好靚，有一日我瞞住媽咪去咗整，為咗唔畀佢知，我成日搵頭髮遮住隻耳仔，起初我以為可以瞞天過海，點知都被佢發現，鬧到我黐綫。」千語回想當時覺得只是小事，沒料到媽媽最不滿她自把自為，沒有彼此商量，長大後才體會媽媽的心情。

 

千語除了工作需要，平時甚少戴耳環。（IG圖片）

 

讀書時的千語已是小美人，只是皮膚較為黝黑。（資料圖片）

 

JW 半夜偷走收追魂電話

 

　　外表乖乖女的王灝兒（JW）都曾經激嬲媽媽，她自爆學生時期，試過半夜偷走出街，「試過有一晚半夜，啲朋友叫我去party，於是我偷偷走出去，無幾耐被媽媽發現咗，即刻奪命追魂call，當然被佢鬧一餐，我都知其實佢係擔心我啫。」JW強調成長階段一直很守規矩，只是青春期偶然反叛，她坦言受過教訓後便學乖，沒有再犯。

 

JW與母親感情要好。（IG圖片）

 

學生時的JW一臉清純。（資料圖片）

 
 

轉載自: 晴報

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