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15/03/2023

唔賣就唔輸？

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　　會計上，有個詞叫unrealized profit，未兌現損失，意指眼前資產的損失，只要不出售，就當沒有損失。真的嗎？

 

　　股市投資者常有坐艇貨，有人謂，唉！不要沽出、揸住、揸住、揸住，揸到見家鄉時沽出，就無損失了。

 

　　這個理論正確到不可能不正確，但試問，那些在140元揸入8號仔的，要揸到何年何月，才可見家鄉？假如你等緊錢開飯，就是差了那一元幾角，是否也要無奈地蝕出？SIVB就是在這處境中。

 

（AP圖片）

　

　　不少人以為SIVB要破產，跟雷曼沒甚分別，都是不安分亂買賣，貪心嘛！不是，不是，SIVB是不貪心，是很守分的，但為甚麼就要破產了？

 

　　陳鳳翔交來的圖一，說明了SIVB是怎樣輸了錢的。但要補上些細節，就可知道，SIVB倒閉得真有點冤。

 

 

　　巴菲特的愛股之一Wells Fargo，拿了存戶70%的資金貸出去，這個比率是大得危險。SIVB只拿了存戶42%的資金貸出去，餘下的1199億是拿去買美國政府的國債。

 

　　美政府國債一向被投資界及經濟教科書視為無風險資產，SIVB用了逾半存戶資金去買這些無風險資產，為甚麼就會倒閉？

 

　　要明白這個先要認識債券價格和債息是成反比走向，圖一也講了，但大家少買賣債券，就會對這個債價與債息的反比關係重視得不夠。

 

　　80年代時的美儲局主席伏爾克將3個月債息推高至21厘上，長債（三十年）息推高至15厘，於是那些票面息為8厘的三十年期債券，就價跌近半，100元的債只能賣58元左右，因為今時市場息已15厘，那息只得8厘的債券能不折扣賣？100元的，話是無風險的美國國債，只能賣58元左右，這些債券持有者是否真要大出血，真要跳樓賣？筆者當時炒美國國債，亦就是在當時起，認識到這個無風險美國國債其實是很有風險的。

 

　　金融市場，哪有無風險資產？信者亡，是必然的，SIVB就是亡在信錯美國國債是無風險的資產。

 

　　在2020年3月，美國十年國債低見0.08厘，在SIVB爆破前，美十年國債息曾升見4厘。媽呀，三年之內十年息由0.08厘升至4厘，是息升了50倍呀！仲不輸慘SIVB？

 

　　SIVB也不是那麼不濟，全買了0.08厘的低息（其實是貴價）的十年債，在其2022年的年報（今年1月間發布）就公開表明，他們所持十年債券的平均息是1.78厘，跟其時3厘左右的市場十年息對比，是有了150億的未兌現虧損，SIVB可否捱過這個未兌現虧損關？應付不到，因為他們的自家資本只得160億（存戶存的千億元錢是不可拿來填這個氹的）。這個未兌現虧損公布後，怎樣了？

 

　　醒目的投資者知道了：SIVB老哥，你是蝕不起喎。呀！不是未兌現虧損嗎？又何來要蝕？

 

　　醒目投資者會想，美儲局仲硬要加息噃，即是你那1.78厘息的平息貴價債券，無見家鄉日啦？如無足夠流動資金，就要蝕沽所持債券，於是2023年就可能虧了，當然就是蠢仔走得摩，於是：

 

  • 聰明存戶攞錢走（圖二）；

 

 

  • 公司高層早一年已急沽貨（圖三）；

 

 

  • 後知後覺的外圍投資者在近周在60元、30元才沽股，其價跟公司高層的300元沽股價，天差地別。

 

美國銀行爆破　可能提早減息

 

　　當然，也不能講SIVB的風險管理團隊沒有責任，他們為甚麼買重十年期美國國債，如肯買多些3月期票據，3個月就到期，就可以有足夠流動資金去應付今時資金緊絀局。他們喜買長債，還不是因為短債息太低，不足以付存戶利息使然？而這都要怪美儲局之前大減息，今時急加息所致。

 

　　筆者一直謂美儲局近年急加息，不是全基於遏通脹因素，而是短息拉高了，金融界便最好棄長買短，使到自己的資金流動性得到保障。可惜，美儲局是做遲了。如果是在2021年，通脹有冒起苗頭時便加息，將近月所加的三數厘息，攤開個長時間來加，便不會對美國金融界帶來SIVB的難題！

 

　　另外，在SIVB爆鑊前4日，美儲局鮑威爾謂要加多啲息，但今時已有大行話美儲局三月不能加息，甚至要減息。

 

　　美財長耶倫在SIVB爆鑊時，尚外訪基輔。外交打仗，關你耶倫乜事，難道要去追「司機」交軍火數？

 

　　雷曼爆破，涉及百間美銀行。但SIVB爆破可以涉及多少間銀行？陳鳳翔給出了圖四，他的篇幅不夠，美國有3400家大中小銀行，如他們都是乖乖的將存戶資金多買了無風險美國國債，一旦流動資金出問題，要蝕沽美債以籌錢否？

 

 

　　這個煲會不會爆？看有幾多銀行存戶去提錢出來，一旦人多了去擠提，這個雪球滾大了，怕美儲局、美財政部、FDIC都頂不住。但為免擾亂金融，看發展筆者才續文好了。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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