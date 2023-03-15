心房顫動易引發中風、心臟衰竭！每增10歲罹患風險倍增！新技術精準治療可防復發

心房顫動是常見的心律不正疾病，據估計香港約7萬多人患上，80歲以上每10人便有1名患者。有心臟科專科醫生指，心房顫動患者的中風和心臟衰竭風險分別比常人高5倍及3倍，死亡風險更高約4倍，而每增10歲、患心房顫動的風險便會倍增。有私院引入新的「脈衝場消融術」，可精準破壞異常心肌細胞，避免心房顫動復發，又可防止其他部位受損，並可縮短手術時間至約1.5小時。

香港亞洲心臟中心主任暨心臟科專科醫生林逸賢解釋，竇房結是天然起搏器，位於連著肺靜脈的右心房上壁，當肺靜脈細胞變得異常並發出紊亂電流，心房便會不受竇房結控制，快速和不規則收縮，心室或不能有效將血液泵至全身，甚至引致心瓣倒流，部分血液或會積聚在心房形成血栓。

可能無病徵

他續指，心房顫動分為早期及後期，早期即陣發性，顫動情況持續不超過7天，一般在24小時內便回復正常，後期則是持續性和永久性，情況持續逾7天或逾1年，患者一般會出現不規則和極快的心律等，亦有可能無病徵。

林說，每增加10歲、患心房顫動的風險便倍增，男性患病的風險亦較女性高50%，其他主要風險因素則包括糖尿病、肥胖等，而心房顫動患者心臟病發和患認知障礙症風險，分別比常人增約7成和4成，中風和心臟衰竭風險則分別高5倍及3倍，死亡風險更高約4倍，故及早治療很重要。惟現時藥物治療的成效僅約3成至6成半，且復發率約77%，傳統射頻消融術及冷凍球囊消融術，均有機會在手術中傷及其他組織如食道和神經線，並引致心房食道瘻管、肺靜脈狹窄等。

嘉諾撒醫院近期引入脈衝場消融術，為全港首間引入相關技術的私院，儀器在上月抵港後已治療11名患者，所有人未有出現併發症或其他特殊情況。

免傷及其他部位

馮永康醫生（右）料未來可把技術應用於治療其他心律疾病。圖中為林逸賢醫生，左為房顫患者陳女士。（冼偉倫攝）

心臟科專科醫生馮永康指，脈衝場消融術會透過大髀把道管連接至肺靜脈，道管上的電極會找出目標組織，透過換籃狀和花形結構，在每條肺靜脈釋放持續數微秒的高振幅電脈衝8次，每次2秒，精準破壞異常心肌細胞，形成「防火牆」避免心房顫動復發，成功率達8成，且整個手術只需約1.5小時，較傳統消融術縮短一半。他續指，不同細胞對電脈衝的阻力不一，而心肌細胞的阻力最低，故脈衝場消融術能透過控制脈衝強度，精準破壞異常心肌細胞，避免傷及食道、膈神經等，出現肺靜脈狹窄的情況更較進行傳統射頻術大減32.5個百分點達0%，料未來可把相關技術應用於治療其他心律疾病。

74歲陳女士年初因左手麻痹發現患心房顫動，接受脈衝場消融術後現已康復，沒有併發症。她指，疫情前常扒龍舟，從未感到不適，形容幸好發現得早，否則「中風都唔知咩事」。