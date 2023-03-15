  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
主場·日本
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊

15/03/2023

東京近郊2023｜國營常陸海濱公園必賞粉蝶花海懶人包！一文睇晒開花預想/交通酒店攻略/必食打卡甜品

#東京近郊 #國營常陸海濱公園 #粉蝶花 #懶人包 #開花預想 #酒店 #甜品 #打卡熱點 #瑠璃唐草 #雪糕 #花海 #東京站 #輕旅行 #東京奧運全面睇
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　不少遊客都喜歡於春天到日本賞花，除了粉紅色的櫻花之外，近年最受歡迎是藍色的粉蝶花。雖然日本各地都有粉蝶花田，但要數最漂亮、最震撼的，非茨城縣的「國營常陸海濱公園」莫屬，更被日本人氣Facebook page選為「死前最想去的世界絕景」之一！究竟幾時睇花最好？很遠的嗎？除了粉蝶花還可以欣賞甚麼花... 或許你心中有很多很多疑問，今次就一一為大家解答吧！

 

東京近郊賞粉蝶花懶人包｜530萬棵小花砌成4.2公頃的藍色花海

 

　　粉蝶花，日本人習慣稱為「ネモフィラ（Nemophila）」，但其實有個漂亮的日本名字，叫「瑠璃唐草」，而英文名字是「Baby Blue Eyes」。花比較矮小，約10-20cm高、直徑約2cm，長得很茂密，在國營常陸海濱公園內，每年約4月中至5月初開花時，整個山丘都染成粉藍色，當有風吹過時，小小的花朵便會隨風震動，很有動感，是名副其實的花「海」，非常震撼！

 

 每年4月底至5月初粉蝶花滿開的時候，都把整個「見晴之丘」染上粉藍色。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

 

 花海面積達4.2公頃，非常震撼。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

 

 從山丘上往下看，可以見到整個國營常陸海濱公園，總面積約350公頃，約7個東京迪士尼樂園！（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

 

 粉蝶花的花朵非常常細小，直徑只得2cm左右，非常可愛。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

 

 若有藍天，建議從低角度拍攝，可以影到透光的花瓣。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

 

 接近黃昏的時候，雖然藍色不再，但又有另一種味道。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

 

Read More︰日本櫻花預測2023出爐！東京大阪3月尾開花！必Check全國6大賞櫻景點

 

下一頁︰打卡必食粉藍色軟雪糕！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多主場·日本文章

你可能感興趣

#東京近郊 #國營常陸海濱公園 #粉蝶花 #懶人包 #開花預想 #酒店 #甜品 #打卡熱點 #瑠璃唐草 #雪糕 #花海 #東京站 #輕旅行 #東京奧運全面睇

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk