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15/03/2023

職場女王Son姐 | 轉工定留低？不滿現狀，又無勇氣改變！作繭自縛等於慢性自殺！

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　　很高興終於捱過了3年疫情日子，上個禮拜終於有機會做了一場真人讀者講座。再次有機會和參與者互動交流，現場氣氛一流，本來很興奮，沒想過結果很氣憤！

 

　　回心一想其實大可不必，只是我過分緊張肉緊，又重蹈覆轍，答問題太過上心，當問問題的人開始自圓其說繼而和我打辯論，我就禁不住動氣，講起來實在慚愧，自問道行未夠EQ低，既然如此，決定封口，收起自己把口！

 

　　不過大家可以放心，我只是收口並不是收筆，職場專欄還是會繼續寫，因為以我的個性，做不到眼不見為凈，見到之後又實在不吐不快，還望大家繼續支持多多包涵！

 

　　言歸正傳，場內問我問題的幾位朋友，態度非常誠懇有禮貌，否則我不會如此認真用心聆聽解答。我知職場際遇浮沉可以令人幾迷惘徬徨，不知何去何從應該走應該留不知如何選擇是好，所以每當有讀者問我，我都把握時間言簡意賅直接了當清心直說。老老實實，如果唔信我，何必要問我？沒有人畀自己更清楚自己的情況，自己的需要，既然一早有答案，何必為難我？

 

　　其實幾個問題歸納起來就是不滿不安現狀，但就沒有勇氣底氣作出改變。認為自己值得更好，想轉工但又怕新的那份工比現在的更差。目前工作都做了好幾年，轉新工要重頭學習怕難適應，唔轉又怕自己年紀愈大愈難轉。眼見其他同事搵到好工人工3級跳，自己好想要，但又怕承擔風險，萬一冇同事咁幸運份工咁好點算？真金白銀報旅行團都不能保證一定出發啦，何況搵工、何況人生？

 

　　晚上想想千條路，早上起身走原路，日日打困籠無限輪迴，走得出新轉機嗎？口裡說不滿，身體很誠實，日日準時返工扮盡責扮努力扮上進，究竟和自己有甚麼深仇大恨如此和自己過不去？不是賣廣告，強烈建議大家買我本《動物扮公室》睇睇，肯定有得著！

 

　　人的最大敵人永遠只能是自己，一係走一係唔走，決定走就勇往直前，帶著之前的經驗教訓積極裝備自己搵新路新發展。唔敢走就面對現實，疊埋心水低頭做好你份工。心如止水求仁得仁善哉善哉！

 

　　最後我想為各位送上魯迅名言：「生命是以時間為單位的，浪費別人的時間，等於謀財害命；浪費自己的時間，則等於慢性自殺。」我拒絕被謀殺，但阻止不了大家慢性自殺。珍惜時間，生命冇take two，大家看著辦吧！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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