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16/03/2023

面相分析 | 從蔡天鳳案疑兇看何謂「生人勿近」面相！郎君面、勁秋歪面、白髮紅面係點？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　蔡天鳳一案撼動全城。

 

　　她的親友都稱讚她是個善良、慷慨、可愛的人，這次遭逢不幸，實在太令人震驚了。

 

　　蔡天鳳與前夫離婚之後，仍多方面照顧其家人，包括提供豪宅、斥資予前大伯買居屋、打本給前大伯做生意等，不料卻遭毒手。懷疑行兇的包括前夫鄺港智、前大伯鄺港傑和前家翁鄺球。坊間不少人都在議論：他們看來「好眉好貌」，為甚麼會如此兇殘呢？

 

　　不過就相學而論，這三人絕非「好眉」，更非「好貌」！

 

　　他們的眉都太濃太濁，與五官面容都不相襯，這表示外表皮光肉滑、輪廓清晰，但內裏卻完全被情緒和慾望支配，完全缺乏理智、自律、節制和替人設想的量度。簡單而言，就是自私、衝動和任性。又濃眉的人，往往復仇慾強，而且傾向採取極端手段。

 

　　至於「好貌」，就更加不及格了！

 

一、鄺港智：典型的「郎君面」，即皮膚白滑、少鬚、看上去唇紅齒白，而且頰尖削，其特性有：

 

　　1.    很吸引異性，因為青靚白淨。

　　2.    很懂得冧人，口甜舌滑。

　　3.    做事只看自己利益，持靚行凶。

　　4.    很愛享受，沉溺於物慾、情慾之中。

　　5.    可以很絕情，由於對生活享受要求極高「自己又極懶，所以往往不擇手段，是「姑爺仔」、「負心郎」、「花心蘿蔔」的理想材料，不少還會辣手催花。

 

二、鄺港傑：這張瞼又是經典。你想搵一個塊面咁歪、對眼咁花、對耳咁兜嘅人都唔容易！

 

　　1. 面歪：居心叵測，善於搵著數，又非常虛榮。他曾說服蔡天鳳出資給他做生意，期間愛展示名酒跑車，並以老板姿態招搖過市。由於揮霍過度，常常欠債，結果被銀行追討。

 

　　2. 眼淫：據說他經常扮有錢人去「撩女仔」。

 

　　3. 耳兜：行事衝動，不受道德規範。

 

三、鄺球：童顏白髮，面色紅粉緋緋，這是色慾很強的徵兆。他當警長時，曾因涉嫌強姦一名案件女事主而被捕及調查，同年在48歲時「提早退休」，現年65歲，還有個情婦。

 

　　這三人從相學角度來看，都很「邪門」，肯定並非「好眉好貌」。相學本來就是一門用來旁身的學問，多加研究便可以第一時間識別「人渣」，無論他們說得多天花亂墜，骨子裏都是詭計深藏、勢凶夾狼，要及早提防。

 

 

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