去數碼港睇鹹蛋黃兼「偷食」！海景中菜廳食創意配搭松露叉燒、鵝肝釀刺參、青檸圍村牛肋肉！彩蛋甜品：薑茶水中花

數碼港顧名思義是雲集科技與數碼內容業務租戶的樞紐，但另一方面數碼港也是著名「偷食」聖地，不少名人明星曾在該處被拍得「偷食證據」……

這點也是可以理解，因為數碼港地點偏僻，並不是一般市民來臨之處，連本地遊最火紅時期都燒不到數碼港，街外人真的甚少踏足，以至人流一直不多，平日更是只有上班族，商場、戲院以至公園皆頗為冷清。若果想在沒有旁人打擾甚至看到的情況下暗渡陳倉，數碼港是一等一的選擇。

不過呢，「偷食」未必一定要涉及通姦和私情，有些人或許只希望「偷偷雞去食飯」 —— 說到底香港實在太細，一個日里萬機廣結人脈的城市人，去到任何人氣餐廳或米芝蓮食肆，都有可能碰見同事、上司、客戶、前度、前度的親戚、老公或老婆的八卦朋友……你最想leave me alone之時，偏偏就有千百對眼睛瞪著，安寧又安心的me time原來不是理所當然。

幸好，香港還有數碼港，我們的超英趕美創科未來固然要靠它，我們的平靜消閒與娛樂也可拜託它。

幾個月前，位於數碼港的艾美酒店（Le Méridien Cyberport），終於宣佈「脫疫」 —— 脫離疫情酒店行列，還靜雞雞進行了長達18個月的全面翻新及重新設計，升呢為可持續發展五星級酒店，正式回歸商務與度假服務，還提供全新設計的客房、餐廳、綠化公共空間、會議及活動場地、婚慶設施和寵物友善環境；所以呢，現在到數碼港「偷食」又有一個好去處。與此同時，酒店內的中菜廳「南坊」都有全新面目，近排我就有機會去享用晚餐。

南坊依然位於酒店的3樓，不過裝修已截然不同，換上藍色為主調。

朝向數碼港商場的大廳，雖然沒有甚麼景觀，但日間光線都很充沛。

設有像美式扒房的梳化雅座，儘管梳化看來足夠4至6人，不過圓枱面積有限，供2人用餐較為理想。

朝向海景的大廳，如果早一點入座，可看到港島南區日落景色。

這邊大廳有掛畫和飾鏡作為點綴，凸顯中式文化氛圍。

另一邊朝向山景的大廳，由於呈長形兼沒有大柱，所以特別適合舉行商務活動和私人派對。

室內設計以藍色為主調，連show plate亦選用藍色以作呼應。

南坊的其中一大改變，是邀請到大廚梁耀基加盟，梁師傅擁有逾20年中菜經驗，並榮獲多屆「美食之最大賞」金獎、「世界粵菜廚皇大賽」特金獎及「金蘭盃」至尊金獎等，較早前在沙田石門的帝逸酒店擔任中菜大廚，今次跳糟到數碼港的艾美酒店，可說是由香港的北邊跳到南方。

大廚梁耀基在行內頗有名望，我遇上很多中菜廚師都稱乎他為大師兄。

我不知應該對南坊有甚麼期望，一來過去3年都沒有太多動靜，二來現今已經大翻新兼換新廚，三來我沒有朋友試過這間中菜，以至沒有太多reference。畢竟這是一間很「小圈子」的食肆，主要是區內上班族過來吃飯或搞event，甫入夜大家都放工四散，南坊自不然顯得有點平靜，只有一些南區居民過來用餐，街外人甚少踏足這圈，是有待認識或再次認識的地方。相反，如果你喜歡夜欄人靜地享用晚餐，南坊大概是一個理想選擇。

對揸車的朋友來說，來南坊吃飯應該不成問題，下班後的數碼港有大量車位，不像市中心的半個車位難求，出入數碼港的道路狀況亦不太差，至少飯後走出數碼港一定不會塞車。

挑選了這張有日落海景的枱，可以一邊吃前菜一邊看日落西山。

不知道南坊有沒有正式的侍酒師，但服務員為我選的Sauvignon Blanc也很不錯，用來搭配準備上枱的前菜是頗為合適。

早一點入座的話，可以在日落時乾杯，還可拍出「幾個鹹蛋黃」的酒杯畫面。

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