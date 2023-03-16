初春郊遊賞花地點大集合！大埔垂曳錫葉藤/西九增浪漫繡球花田/機場最新風鈴徑

踏入春天，整個城市的花都開得燦爛茂盛，花團錦簇的美景特別令人着迷。除了維園花卉展，長沙灣元州邨、西九文化區、大埔慈山寺等地都可以分別賞到超 IGable 的簕杜鵑瀑布、浪漫繡球花田、垂曳錫葉藤等，早前爆紅的赤鱲角機場附近又有最新最新風鈴徑，種植逾 260 棵黃花風鈴木，超壯觀。即睇賞花地點及花期詳情。



初春賞花推介01｜大埔慈山寺賞一片垂曳錫葉藤！為寺廟添上一抹春色

大埔慈山寺是香港少數能欣賞錫葉藤的地方，最近普門附近、通往觀音聖像的小路兩旁都垂下串串紫藍色的錫葉藤，變成一片淡紫色花海，為本來肅靜的寺廟添上一抹春日色彩。一般錫葉藤的花期就在 3 至 4 月，在風中四散垂曳就最美。有趣的是，錫葉藤的葉片質感粗糙，感覺像砂紙般可磨亮錫器，因而得名。

（圖片來源︰FB @慈山寺）

（圖片來源︰FB @慈山寺）

到慈山寺賞花也不是想去就去，皆因該寺採用預約制，指定日期的早上 8 時才開放網上預約當天一個月內的名額，而且先到先得，一經確認便可以在預約日子及時間免費參觀。

（圖片來源︰FB @慈山寺）

慈山寺

地址：新界大埔普門路 88 號

開放時間：9:30am -5:30pm

電話：2123 8666

網址︰www.tszshan.org/home/new/zh-hk/index.php

下一頁︰長沙灣簕杜鵑花海再盛開