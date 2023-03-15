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15/03/2023

消委會│2022年電動車消費投訴升近4倍！3個離譜投訴個案公開！如期收車竟要畀新車價？晶片缺貨被逼放棄個別功能？

#電動車 #消委會 #消費糾紛 #投訴
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Text: Sammy Leung

　　近年，香港政府致力推廣電動車，當中包括「一換一」電動車首次登記稅寬減計劃，在充電網絡、維修服務及電池回收上都有不同的政策。面對吸引的的政策及燃油價格高企，有很多人都會考慮換電動車。但消委會早前就指接獲不少消費者在購買電動車時遇到的消費糾紛，2021年接獲購買電動車投訴40宗，到2023年竟升至195宗，今次和大家看看其中3個個案！



消委會電動車│個案1：晶片短缺以致電動車缺少某功能


　　第一個個個案的事主在2022年2月向A公司預訂電動車，繳付訂金$61,000。幾個月後發現，該預訂電動車原有的輔助泊車功能因為晶片短缺而需刪除，A公司表示會向受影響客戶作出補償，或客戶可選擇退訂及取消交易。


　　但事主不希望電動車缺少該輔助泊車功能，並指願意等待晶片，直到2022年年底晶片仍然缺貨並沒有明確貨期。A公司建議先取消訂單，待晶片恢復供應後事主才再訂購，但電動車到時就有可能會加價。事主因不想取消交易，所以向消委會求助。


　　消委會介入事件後，A公司提供3個方案：

 

  1. 刪除輔助泊車功能，將車內裝飾架材質升級及贈送品牌紀念車頭標飾，合共價值約$18,000
  2. 等待晶片延遲訂單，但因為無晶片貨期，所以事主要承擔變動車價
  3. 取消訂單及退回訂金


　　但事主並不接受以上方案，消委會指訂購時，電動車的產品陳述中包括輔助泊車功能，A公司需要盡力滿足。最後公司堅持，事主只好選擇方案1。


下一頁：如期收車卻需繳付新車價

 

 

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