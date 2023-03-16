電動車投訴年增近4倍 多涉遲交貨 二手車未必享原廠福利

【晴報專訊】近年電動車登記數量急增，由去年1月2.7萬部，到今年1月已有4.7萬部，升幅近75%，但衍生的爭議同步上升。消委會去年接到195宗有關電動車的投訴，按年增近4倍，其中7成涉及延遲交貨，有車主被誤導以為二手車同可享永久免費充電優惠。

電動車登記數量今年1月急增至4.7萬部，升幅近75%。（資料圖片）

消委會提醒，買電動車前要小心留意合約條款，又敦促廠方及代理對交貨日期及風險要開誠布公。

政府已定出淘汰傳統汽油車及混能車的時間表，電動車為大勢所趨，而消委會接到電動車的投訴亦以倍數上升，由2020年的20宗，至前年倍增至40宗，去年更錄195宗，按年升近4倍，當中133宗涉未如期交貨。市民關小姐去年3月向B公司訂購2023年出廠車次，但公司去年9月通知可交車，最多只能延遲到同年第四季，若堅持今年交車則要加價7萬元，關不滿遂向消委會投訴，公司最終如期交車，但事主要負責額外首次登記稅款。

提供1.5萬元充電補貼作和解

二手車同樣會「出事」，市民霍先生去年8月購買一部5年車齡的二手電動車，賣方C公司承諾可享廠方提供的永久免費充電服務，亦在合約列明，否則會全數退款，但廠方告知，有關功能只限一手車主。霍向C公司反映，後者一度提出可換另一部可享有關服務的二手車，但後來反口並拒退款，事主遂向消委會投訴。C公司回應稱，真誠以為有關服務可轉移，非有心欺騙，願提供1.5萬元充電補貼，事主同意和解。

交車日期或影響稅務優惠

消委會總幹事黃鳳嫺稱，廠商接受定單前應向消費者開誠布公，說明可能出現的變數及小心提供出車日期，尤其市民或錯過政府「一換一」換車稅務優惠，不論買一手或二手車，消費者都應確保賣方提供的車況及配套列入合約。



