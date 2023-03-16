  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

16/03/2023

通脹仍高，不過聯儲暫時加不動息了

#聯儲局 #通脹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國通貨膨脹依然高企，但是金融穩定成為更迫切的政策任務，估計聯儲局在3月會議上拿出一個「既要…又要…」的方案，加息暫停一次，言語繼續鷹派。
　
　　美國2月份CPI通脹錄得6%的同比增長，符合預期，低過上期的6.4%但是下降幅度不夠大。核心通脹5.5%，符合預期，僅比上期下降了0.1個百分點。這是一個並不令貨幣當局滿意的通脹數據，物價的回落十分緩慢，服務業通脹還有回熱的風險，說明工資物價螺旋上升的相互攀升通道還沒有被切斷，距離2%的通脹政策目標尚有很長的距離要走，利率需要進一步上調。
　
　　住房相關的上漲，佔到通脹的七成。租金（OER）環比上漲0.8%，成為拉動物價預期和工資預期的主動力，成為一切通脹之母。不過聯儲局經濟學家開始指向全國範圍內房價和租務的下跌，認為幾個月後住房相關的通脹可能下滑。除非出現大的變數，聯儲局或許不需要再回到大碼加息了。
　
　　不僅是租金，其他服務業價格上漲也仍然沒有受控，交通服務價格更大幅攀升。食品服務業價格也凶猛上漲，反映出餐飲業人手短缺問題。這些都印證了鮑威爾在之前聽證會上對服務通脹的表述，也支持他需要進一步加息的判斷。
　
　　然而，近來美國金融領域出現的資金短缺和儲戶抽資，為美國貨幣政策帶來了新的挑戰。穩定金融環境、防範系統風險、安撫市場情緒，成為一個更逼切的任務。這場金融震蕩的始作俑者正是聯儲局的利率政策，除了對問題銀行的客戶實施緊急措施，聯儲局必須要面對系統性風險。　

 

（AP圖片）

　
　　如此，筆者認為聯儲局FOMC在3月21-22日暫停加息一次的機會較大（但不完全排除繼續加息25點的可能）。同時為了繼續遏制需求，和維持政策的持續性，相信委員會的會後聲明、點陣圖和鮑威爾的記者會，都會維持鷹派的立場，強調加息周期並沒有結束。如果金融環境穩定下來了，他們會在5月重回加息25點的軌跡。
　
　　市場對聯儲局加息路徑的判斷，在過去十天出現了大起大落。事實是美國的政策利率已經接近或達到中性水平，但是經濟卻面臨非典型的狀況，通脹高燒不退，聯儲局對此也只能摸著石頭過河，政策制定者沒有既定路徑圖，一切根據數據和形勢行事，這使得金融市場在把握政策利率節奏上拿捏不定，造成資產價格的大幅波動。這種情況還會持續，可以肯定的是，在物價與就業之外的，金融穩定已經成為聯儲局的另一個政策目標。

　
　　（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#聯儲局 #通脹

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk