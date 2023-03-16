在家煮葡菜！John Sir家傳「波爾圖炆牛肚」：牛肚軟腍惹味，配硬豬包葡國風味十足！一個秘訣令佢更入味濃香

說到牛肚，大家就會想到經典港式牛腩湯河粉，或者小時候在街上「推車仔」的牛雜，再配芥茉和辣椒醬。你可知道葡萄牙人也常吃牛肚嗎？

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

這是我的家傳食譜 — 波爾圖牛肚。波爾圖（Porto）是葡萄牙的一個著名城市，當地人會用這個菜來拌白飯，配上簡單的沙律、麵包和一杯紅酒。今次我會教大家炮製這道充滿葡萄牙風味的炆牛肚，一起品嘗這種地道滋味。

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