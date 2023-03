【FOCUS】百年CS淪新風眼　中紀委長文顯「先知」

Too big to fail(太大不能倒),還是Too big to be saved(太大無法救)?經歷周三(15日)股價暴瀉、違約成本飆升,排名瑞士第2大、歐洲第17大的瑞士信貸,急拋出救生圈--將行使從瑞士央行(Swiss National Bank)集資最多500億瑞朗的選擇權,被坊間戲稱「Credit Suisse」變「Debit Suisse」。

擁有166年歷史、標榜「創造持久價值」的瑞信,接連深陷虧損、洗錢、欺詐醜聞,或只折射華爾街的冰山一角,更顯中紀委上月3500字長文督促破除「金融精英論」,並非無的放矢。

大股東一言,掀腥風血雨

資產2090億美元的矽谷銀行(SVB)倒閉的第一波強震似剛喘定,資產5300億瑞郎(約5696億美元,截至去年底)的瑞信再成最新風眼。大股東沙特國家銀行(SNB)一句「絕對不會(absolutely won't)提供更多援助」,拖累瑞信在蘇黎世股價、紐約ADR隔夜一度暴瀉22%、30%;信用違約互換(CDS)價格狂飆、債券面值重挫;最新市值跌至86億美元邊緣,幾乎已比不上去年淨虧損(約78億美元)。

相比排名美國第17大的矽銀,瑞信的地位堪比泰山之於土丘,其不僅是瑞士第2大、歐洲第17大銀行,更在金融海嘯後,獲FSB(國際金融穩定委員會)指定為30家全球系統重要性金融機構之一。

巨虧、醜聞、撤資、罰單

不過,自2021年有「史上虧錢最快的男人」噱頭的Archegos基金創始人Bill Hwang爆倉事件,將瑞信推上巨虧55億美元的風口浪尖,連同供應鏈基金Greensill Capital破產拖累損失30億美元,以穩健可靠著稱的「百年老店」股價即跌跌不休。

期間並伴隨長期大股東Harris Associates清倉、財富管理部門客戶撤資、因欺詐洗錢等醜聞支付罰款……最新則是瑞信周二自認過去兩年財報存在「重大缺陷」,以及大股東SNB周三踩多腳,明言不會將持股比例增加至10%以上。

「當下賺到盡」精英文化

如同SVB、Signature Bank爆雷後,美國財政部、聯儲火速「救助者」上身,瑞信獲瑞士國家銀行500億瑞郎後援,足顯各國政府相當忌憚「火燒連營」的系統性風險;更多的線索將來自下周議息,倘若在美國2月核心通脹環比加速、歐元區2月核心通脹同比創新高的背景下,聯儲及歐央明確發出加息周期結束信號,甚至減息暗示,恐意味今次債務周期下的泡沫破滅,未來連鎖反應不容樂觀。

何解?因為今次觸發危機的,表面看是聯儲帶頭激進加息,但亦離不開金融機構內控千瘡百孔;停止加息、減息或許能緩解資金成本,但華爾街內部的沉疴宿疾的修正卻非一時之功。何謂沉疴宿疾?簡而言之即是「當下賺到盡」的金融精英文化,自負放任、唯利是圖,正正印證中紀委長文何以對「金融精英論」、「唯金錢論」嚴加敲打。

至於瑞信會否成為下一個雷曼?重重逆風之下的好消息是,其在等待數年後,剛剛獲准在中國全面推出財富管理業務,最快上半年開始大展身手;此外,財富管理部門First Boston正醞釀於2025年分拆上市。