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16/03/2023

Louis Vuitton新廣告出現藍白紅加大V字旗幟！被烏克蘭譴責親俄！其實2014年LV已在旗艦店懸掛過？

#數碼營銷 #國旗 #俄羅斯 #LV #法國 #廣告 #巴黎 #烏克蘭 #Louis Vuitto
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　近期法國名牌Louis Vuitton 為宣傳在巴黎舉辦的時裝表演，推出了新廣告，片中展示一面以藍、白、紅三色的旗幟，旗中間有代表 Louis Vuitton 的大V字。

 

　　怎料廣告一出，烏克蘭總統澤連斯基的顧問即表示不滿，因俄羅斯國旗也是採用白、藍、紅三色，以及在俄烏戰爭期間，俄軍使用V字作勝利的象徵，譴責這支廣告是LV親俄的表現。

 

 

　　對於這個指控，不少網民即時反駁，認為法國國旗也是藍、白、紅三色，LV採用這個設計的旗幟是合情合理。俄羅斯國旗是白、藍、紅橫排，而法國國旗則是藍、白、紅直列，無論顏色順序及排列，LV 的旗幟與法國國旗較為脗合。而V字代表Vuitton ，亦是順理成章。再者，LV自2014年起已經在旗艦店懸掛此款三色旗幟。此外，更有網民批評烏克蘭應該集中精力解決戰爭危機，而不是花時間在一些無謂的事情上。

 

 

　　其實自從俄烏戰爭爆發後，LV已關閉在俄羅斯的門市，並且提供數百萬美元資助烏克蘭受戰爭影響的兒童及家庭，說LV親俄，似乎不合情理。現在很多事情都被政治化，窒礙創意。

 

Louis Vuitton 廣告片：

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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