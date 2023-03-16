新消費市場及新消費模式

內需增長是國家經濟發展的終極目標和動力，在過去一段時間，中央持續加強對內需消費的重視，隨著國家新班子上場，市場亦將進入「消費新時代」，當中，存在三大支撐支柱，值得投資市場的留意。

支柱一、人口因素持續由「量」轉為「質」，一步步推升勞動者的報酬佔比。隨著人口見頂，優勢逐步消失。某程度上，投資需求有所下滑，此前居民收入偏低。導致消費能力不足，相反，投資過剩問題卻開始呈現。與此同時，生產要素價格正逐步修正，經濟活動人口「量縮質增」，勞動者素質提升對應技術和生產效率的進步，未來將要求更高的勞動報酬。在經濟演變上，國民收入分配從企業端轉向居民端，勞動報酬一步步提高。

（資料圖片）

支柱二：老齡化某程度上推升消費傾向，不能否認，老齡化對消費市場及習慣存在影響，在總量上制約了消費水平，但在經濟結構上，參考生命周期理論，卻指向消費率理應上升、相反投資率及儲蓄率同步下降。觀察數據，內地居民消費傾向自2010年後持續上升，內地亦存在不少報告指出人口老齡化反而會降低儲蓄率、提高消費率，效應值得關注。

支柱三：地產業所產生的擠壓效應將會减弱，參考環球經驗，當一國之城鎮化率達到75%後，速度將會减慢，然後房地產投資佔比將進入下跌的通道。目前，內地存在一定的房地產供給過剩，地產投資的减速看似難免。一般而言，市場一直認為地產和消費存在掛勾關係，即房地產周期一般會拉動住房相關商品消費。不過，在過去十年，地產與汽車的關聯性正逐步削弱。參考數據，在2008至2016年三輪房價上升期間，地產銷售與居民消費性支出呈現明顯的負相關性。展望未來，在房住不炒主基調下，地產周期因素回歸人口基本面，相應消費擠出效應將更為减弱。

作為總結，人口老化對消費市場存在結構性影響，對醫療、保健、銀髮產業將有所拉動。與此同時，內地房地產服務營運亦將產生變化，一些長租賃的服務性住宅將大有市場。在未來刺激消費的安排上，未來國家或推出目標减稅，如降低個人收入所得稅等等，同步亦將持續完善醫保、社保和保障房等福利制度，強化消費意願。中央政策將更保障勞資機制運作的暢順，國民收入將持續向居民端傾斜。此外，國家稅種和稅收制度將更為針對性，一步步透過再分配機制，降低社會中的貧富差距、以達至壯大中等收入社群的目標。隨著「銀髮經濟」的擴大，相應服務的供應品種將更為豐富。在國家堅持房住不炒、房地產市場正面臨結構性的變化，最終內地居民的消費觀念亦將隨之而改變。

