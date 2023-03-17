全球最佳機場排名公開！新加坡樟宜機場重奪第1位！日本邊個機場排第3？香港機場跌出20強排第幾？

被譽為「航空業界指標」的最新全球最佳機場排名剛出爐！航空評級公司 SkyTrax 昨日（15 日）公布 2023 年全球最佳機場排名，長年上榜三甲位置的新加坡樟宜機場今年終於揮底多哈哈馬德國際機場，重奪失落兩年的冠軍寶座。早年曾獲第 1、能與樟宜匹敵的香港國際機場，則跌出 20 強，在排名中每況愈下！即 2023 年全球最佳機場睇完整名單！

Skytrax 每年根據全球客戶滿意度，從世界各地多達 550 個機場中投票選出全球最佳機場排名，評分標準涵蓋機場佈局、舒適度、客戶服務、設置配套等等，在業界具一定公信力。出名好玩、設施多的新加坡樟宜機場終於由去年的第 3 位躍升至第 1 位，是第 12 次被評為世界最佳機場，同時更榮獲世界最佳機場餐飲及世界最佳機場休閒設施獎，成了大贏家！

新加坡樟宜機場（圖片來源︰changiairport）

去年奪冠的哈馬德國際機場及東京羽田機場則微跌一位，分別排第 2、3 名；緊隨其後就是第 4 位的首爾仁川機場及第５位的巴黎戴高樂機場。曾獲第一名的香港國際機場，繼上年排第 20 名，今年更跌出 20 強，排名第 33！

（圖片來源︰Hong Kong International Airport 香港國際機場）

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