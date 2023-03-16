愈來愈多人關注維他命Ｋ！維他命K1與K2有甚麼分別？邊款對骨骼健康功效大？哪些食物可找到維他命K2？

近年，很多人都對維他命K有更大興趣。一來是因近年有更多關於維他命K的研究刊登，二來是因為有維他命補充劑，例如鈣片，也有包含維他命K的選擇。

（圖片由作者提供）

甚麼是維他命K？

維他命K，屬脂溶性維他命，是人體必需的營養素。維他命K約百年前意外地被發現的。當然有限制飲食的動物中，突然容易流血及流血不止。維他命K的主要作用，包括維持正常血凝固功能、保護心臟、及骨骼健康。

維他命K有多種類，於食物中主要分為兩類︰

1. 維他命K1，又名葉綠醌，蘊含於綠葉菜及部分植物油，約佔我們從食物中攝取75至90%的維他命K來源。

2. 維他命K2，又名甲基萘醌，蘊含於某些肉類、芝士及發酵食物，我們的腸內益生菌也可以製作的。維他命K2主要有多款，名稱與其側鏈的長度命名，所以有時你會見到名稱MK4至MK13。

K1與K2的分別

K1與K2最主要的分別是其結構。K1比較短，更快地通過肝臟進行過濾，但是吸收率則較低。而K2，結構較長，吸收率似乎較K1高，主要原因是由於K2含量高的食物，通常都含有脂肪，而脂肪正正就是增加維他命K吸收率的一款營養素。K2能於血液中逗留長久，有研究只K2可能停留於體內甚至長達數天，意味著有更多時間去提供益處。

維持骨骼健康：維他命K1 Vs K2

由於有鈣片標籤含有維他命K2 ，所以今天文章我就著重解釋K1與K2對於維持骨骼健康的影響。

對於骨骼健康，研究指出維他命K可激活骨骼生長，增加骨質密度。但早期研究結果反覆，一時說有效，一時又說無效。最終早於10多年前，就有研究發現維他命K2與K1在身體功能之分別。總括而言，大多數觀察性關於維他命K1補充劑，對骨質影響的觀察性研究指出，維他命K1補充劑，並無益處。

然而，一項審視對照研究的結果，則發現維他命K2 （特別是MK4）可顯著降低骨折風險。雖然研究結果關於維他命K有點反覆，但以目前證據來說，足以令歐洲食物安全局總括，維他命K對維持骨骼健康有幫助。

由於科學理據仍屬初步，因此，維他命K補充劑暫時並沒有正式建議攝取量。 不過肯定的是於日常飲食中，從天然食物攝取更多維他命K，會帶來好處。

7款K2高含量食物

一般維他命K建議每天攝取量為90至120微克，但這個建議是建基於之前K1防止流血不止的研究，暫時完全沒有K2的建議攝取量。

● 納豆

● 鰻魚

● 乳製品，包括乳酪、牛奶、牛油等，芝士含量最高

● 肝臟和其他內臟

● 雞肉，特別是雞髀肉

● 歐式酸菜

● 蛋黃