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16/03/2023

消委會測試｜9成家用監控鏡頭有網絡安全隱患！易被駭客入侵、私隱影片外洩！邊款係唯一推薦？邊款問題最嚴重？（附詳細評分名單）

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Text: Edith

　　近年在家中安裝監控鏡頭大行其道，以方便外出工作的家人時刻關心留在家中的小孩、長者或寵物，又或者擔心家居發生意外時，家用監控鏡頭可隨時隨地透過智能裝置觀看家人的起居活動，儲存攝錄的影像，甚至可直接與家人隔空對話。但你曾想過，監控鏡頭所存在的網絡安全隱患呢？消委會就測試了市面上10款家用監控鏡頭的網絡安全，結果發現9款家用監控鏡頭都不同的網絡安全問題！

 

網上圖片

 

注意！「reolink」網絡安全問題最嚴重！

 

　　消委會測試市面上10款家用監控鏡頭，售價由269元至1,888元，全部都提供雙向語音對話、移動偵測、夜視、AmazonAlexa及GoogleAssistant語音控制等功能。

 

　　測試結果發現，10款家用監控鏡頭中只有售價為1,888元「arlo」的家居監控鏡頭符合歐洲的網絡安全標準，其防攻擊能力、資料傳送安全性等都獲5分最高分。而其餘品牌包括「小米Mi」、「imou」、「TP-Link」、「BotsLab」、「eufy」、「SpotCam」、「EZVIZ」、「reolink」及「D-Link」的樣本均出現不同的網絡安全問題。

 

消委會圖片

 

　　值得留意的是，消委會發現「reolink」的網絡安全問題是最嚴重。當其手機內應用程式即使已登出帳戶或登入另一個帳戶後，仍可看到已登出帳戶所連接的監控鏡頭拍攝所得的實時動態影像，裝置存在網絡安全漏洞。

 

Reolink Argus 3 Pro（網上圖片）

 

下一頁：即睇邊3個樣本終斷連接「對話金鑰」仍有效！

 

 

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