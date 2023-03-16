早午餐精選推介 | 酒店以外5大絕世好Brunch！意日風櫻花煙燻黑毛豬／矜貴鱘魚子醬／高CP值食櫻鯛刺身壽司

忙足一星期，終於等到weekend！放假當然想瞓到自然醒，再吃一頓豐豐富富的，來個Brunch最好不過了！不少酒店都推出早午餐，吃多了，就想有新鮮感其實除了酒店，城中都有不少餐廳推出了特色早午餐，由意式到日式以至牛扒、Pizza為主題的都有！今個星期就去試試！Let’s go！



Brunch早午餐精選推介│ 1. Trattoria Kagawa by Mihara：灣仔人氣意日料理！必食日本櫻花木煙燻西班牙黑毛豬、番茄海鮮配甘鯛



去年在灣仔船街開幕的Trattoria Kagawa by Mihara主打意日料理，由經驗豐富的日籍總廚三原光史先生主理，開店不久已有知名食家撰文大讚。



餐廳佔地1,000平方呎，設計以橄欖綠色及灰色為主色調，更設有室外用餐空間，無論是灣仔上班族還是老外都喜歡。平日午餐晚餐都受歡迎，我更欣賞餐廳逢星期六、日及公眾假期所推出的「Brunch del Fine Settimana」早午餐。



「Brunch del Fine Settimana」早午餐每位$288起，包括自助前菜小食吧、一款自選主菜及咖啡、抹茶或汽水。自助前菜吧有一系列高質凍肉、芝士及新鮮沙律，選擇都算豐富。











主菜選擇有8款，好像「Bacon Carbonara」，用鹿兒島雞蛋及麵粉自家手製意粉，食落al dente，卡邦尼意粉醬汁香濃，好吃！主菜選擇還有以日式鐵板燒方式做成的意大利燴飯「Shrimp Risotto」，香氣突出；愛Pizza的，別錯過手工薄餅「Prosciutto and Mozzarella Cheese Pizza」，好吃得來，帶有點點日式風味。喜歡海鮮的，還可以加$38選擇「Seafood Basilico with Grilled Amadai」，日本甘鯛配上時令海鮮如青口及大蜆，沾上羅勒青醬汁，滿嘴鮮味。食肉獸又可以加$28選擇「Iberico Pork Chop with White Wine Butter Sauce」，餐廳選用西班牙伊比利亞黑毛豬，再以日本櫻花木煙燻，最後配白酒牛油汁，肉味十分濃郁。





Bacon Carbonara





Prosciutto and Mozzarella Cheese Pizza





Seafood Basilico with Grilled Amadai





Shrimp Risotto



總廚三原先生的家鄉在香川縣，當地人會以橄欖餵飼和牛及家禽，肉類的味道零舍不同。餐廳早午餐亦有來自香川縣的肉類，例如土雞肉「Japanese Olive Chicken」，食落特別鮮甜；加$68可選擇「Wagyu Beef Cheek Cheese Omelette with Red Wine Sauce」，以日式芝士奄列搭配和牛面頰肉，沾上香濃紅酒醬汁，惹味非常；加$78則可選擇「Japanese Wagyu Beef Milanese Cutlet with Homemade Japanese Tomato Sauce」，以米蘭式炸橄欖牛排配上自家製的日式番茄醬，意日風味獨特。



如果想再Chill一些，可以以$288元加配2小時無限暢飲，大家可以任飲啤酒、精選氣泡酒及葡萄酒，正！







Trattoria Kagawa by Mihara

地址：灣仔船街18號地下

電話：5394 3690

時間：逢星期六、日及公眾假期中午12時至下午3時

價錢：每位$288起

詳情：www.facebook.com/trattoria.kagawa/



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