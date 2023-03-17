逾5萬免費機票 旅社「買1送1」派出1.7萬張贈港人灣區客 須加訂酒店等

【晴報專訊】政府早前啟動「你好，香港！」大型宣傳活動吸旅客訪港，透過機管局送出約70萬張機票，其中逾5萬張由旅議會經本地旅行社分6階段派發，3.5萬張為海外旅客來港機票，1.7萬張則為港人及大灣區旅客出境機票；首階段東南亞旅客來港機票今起接受申請，以包括機票、酒店等套票形式「買一送一」送出；到7月，港人則同樣可透過旅行社購買機票，但須附加酒店或交通、景點門票等，便有機會獲「買一送一」。

以「買一送一」形式送出機票，旅議會冀達到「乘數效應」帶動旅遊業復甦。（資料圖片）

旅議會冀達「乘數效應」，帶動旅遊業全面復甦；惟有旅行社則嫌機票數量太少，每次僅20張，寧不參加。

旅議會經本地旅社派機票，有3.5萬張予海外旅客。（資料圖片）

旅議會總幹事楊淑芬指，分6階段派發逾5萬張免費機票，3.5萬張為來港機票；1.7萬張則為香港居民及大灣區旅客在港出境機票，而1.7萬張中約25%供由水路或陸路來港的大灣區旅客經香港出境；全部機票由國泰航空、香港快運及香港航空提供。

分6階段先派東南亞客 旅社今可申請

首階段逾1萬張東南亞來港機票，今起接受旅行社網上申請，本月22日截止，旅行社須提交曾在當地接待、有分公司等的業務證明；而涉本港居民的機票則預計7月派發。她料首階段申請反應不錯，昨有約200名業界人士參加綫上說明會，惟在外地有合作夥伴的旅行社為數不多，故最終申請量未必很龐大。

旅議會主席徐王美倫補充，旅行社申請後，旅議會將作審視，若符資格便可參加抽籤領取航空公司提供的各大城市機票，但同一旅行社最多只能獲取機票3次，每次上限20張，惟最終仍視乎申請旅行社數量，及航空公司送出機票量作安排，若申請的數量不多，或可直接配給。

她續說，旅行社所獲的免費入境機票要以「買一送一」的旅遊產品形式推出，且必須包含酒店客房預訂，即如旅客獲免費機票，仍須另買最少1張機票、支付酒店房價及相關稅項，因業界冀達到「乘數效應」，帶動旅遊業全面復甦；出境機票同樣以「買一送一」推出，但購機票可自由選擇附加酒店、交通或景點門票等。

每次僅獲20張量少 有旅社不願參加

香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊指，據其了解，3間航空公司航綫所覆蓋的大部分航點，均在港人免費出境機票範圍，包括英國倫敦、南非等，但仍以短途為主；獲免費機票的港人在啟用機票時，要符合旅議會印花費條件，即需經派出機票的旅行社多買一張同一航班的機票，並選購酒店或景點。

蘇指，因港人受惠的免費出境機票量不多，相信對旅行社生意幫助有限。縱橫遊行政總裁袁振寧則指，每間旅行社每次僅獲20張免費機票，且機票目的地未明，「都幾勞民傷財，恐令99%客人失望，我情願不去申請。」



