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17/03/2023

葵芳閣兇案 疑兇為鄰居女兒男友人 因嗜賭欠債已潛逃日本

#葵芳閣 #爆竊 #謀殺
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　　【晴報專訊】葵涌葵芳閣本周二發生懷疑謀殺及爆竊案，警方正通緝一名相信與女死者認識的男子。消息指，疑兇是死者鄰居女兒的25歲男友人，疑因沉迷賭博致欠債，寄居其家中，在案件揭發前已潛逃日本，據報警方已向國際刑警求助。

 

 

涉案大廈於葵涌葵芳閣，警方日前於案發現場調查。（資料圖片）

 

　　涉案大廈業主立案法團主席透露，警方當日到場調查時只有疑犯未有現身，形容大家都心中有數。

 

　　案發在本周二晚上7時許，63歲女子梁雪卿被揭發倒斃葵芳閣3座住所客廳，頭部多處受傷，警方在現場發現一支染血鐵筆，單位有被搜掠的痕迹，疑犯曾嘗試撬開載有財物的夾萬，部分屬於死者的物品則不知所終，初步相信約10多萬元的鑽石及金器被偷走。

 

稱呼鄰居為「姨姨」 指有意讀護理系

 

　　事發單位昨已解封，門外放有鮮花，死者男友在單位內打點後事。消息指警方初步相信疑兇是死者鄰居女兒的男友人，寄居其家中，疑有人因欠債，盜用存放戶主家中的後備鎖匙進入死者家中爆竊，並將撞破的死者擊斃後潛逃日本。據報警方已要求國際刑警協助，警方回應查詢時稱沒有更多資料提供。

 

　　住在同一層的大廈業主立案法團主席劉啟安透露，近年有一名20多歲男子入住鄰居蔡太的單位，蔡稱他是姨甥，並非女兒的男友，男子則叫蔡太為「姨姨」，而蔡的女兒約半年前到英國工作。他形容該男子中等身材，雖然手臂有紋身但待人有禮，並獲悉他有意讀護理系。

 

如有人上門淋紅油 管理公司會報警

 

　　劉指，閉路電視拍到該男子在案發當日多次出入大廈，但警方到場調查時，全層住戶都能提出當日不在場證據，唯獨該男子未有現身，形容眾人當晚已「心中有數」，又謂若證實是他犯案，是傷害了眾人的信任。

 

　　對於有傳涉案男子曾欠債而被追數，劉啟安強調如有人上門收數、淋紅油或作刑事毀壞，屋苑管理公司一定會作紀錄及報警，但該層樓以至整座大廈不曾出現追債事件。

 

　　另有指該男子在2019年反修例事件期間活躍，曾「全副裝備」出入和在大堂張貼文宣，劉指當時沒發現有關情況。

 

 

轉載自: 晴報

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