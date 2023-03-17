日食一餐勁減10多磅 李幸倪中空裝曬成果

【晴報專訊】關智斌（Kenny）、李幸倪（Gin Lee）和周勵淇等昨日出席美容頒獎禮。自從加盟英皇後，Gin Lee由造型以至歌曲創作都大革新，衣着打扮更較以前進取，昨日她以中空貼身裙現身，性感程度爆燈，火速成為全場焦點。

Gin Lee這身打扮被笑「中門大開」，同時露纖腰、騷長腿，勁fit。

李幸倪昨日以中空裝現身，大騷婀娜身材，令人眼前一亮。問Gin Lee是否對身形相當滿意？她表示︰「其實呢三個月，我瘦咗十幾磅，跳舞加埋斷食，每日只係食一餐，喺一個鐘內完成，雖然呢一個鐘內可以任食，但我食少少已經好飽，而且體能上完全無問題，斷食期間keep住跳舞都應付到。」她強調是在營養師指導下進行，所以很安全。

Kenny笑指用雙手保護師妹Gin Lee，免她走光，場面惹笑。

同場及同公司的關智斌看到Gin Lee的fit爆身形，也大為讚嘆，同時也鼓勵了他時刻保持最佳狀態。Kenny笑言︰「夏天都嚟啦，對於一個男演員嚟講，身上無肌肉點可以行走漿糊（江湖）。」他自豪稱身上的六塊腹肌仍在，「嚟緊要拍戲，更加唔可以偷懶。」Kenny自言太喜歡吃，因此不能效法Gin Lee的一日一餐斷食法，但能接受生酮飲食法，「戒澱粉質戒糖，我都ok，唯獨因為水果有果糖都要戒，就有少少難度，因為我鍾意食水果。」

關智斌自豪有六嚿腹肌

此外，Kenny每年夏天都會相約好友出海，因而被朋友取笑他經常開船P，他重申︰「我嗰啲唔係船P係出海，我約朋友出海滑水，係唔會飲酒嘅，呢方面我真係要澄清一下，哈哈。」問到Kenny稍後的電影拍攝是否需要騷肌？他即強調自己絕非賣肉，問到會否有愛情動作場面？他搞笑指問導演能否臨時加戲。