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17/03/2023

讓市民提取強積金置業值得考慮

#樓市 #買樓 #強積金
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　近期強積金的回報又再下跌，令到很多人都對其失去信心，雖然香港相對新加坡是遲了起步，但強積金的確是一個良好的政策，始終這都是個具投資性質的政策，任何投資都有風險，尤其在未來中美角力及東升西降的情形之下，西方金融市場其實是聚積了不少泡沫，未來筆者認為證券市場的風險將會加大，就在這個時段樓市相對表現穩定得多，我們應該想想是否可以將置業這部份的資產納入強積金的系統？即是說讓人們可提取累積多年的強積金去買樓自住，很多地方例如新加坡、中國內地，其實都容許將強積金用於買樓。

 

 （shutterstock）

 

　　要衡量以上的建議，我們將物業和其他投資的回報比較：

 

　　在修例風波和3年疫情之後，差估署樓價指數由最高點跌了16%（以2021年9月最高點對比2022年12月最低點），股市就最多曾下跌53%，樓市在復常之後1至2個月內，不少屋苑的樓價都回升了5%至10%左右，但比高處的時候仍然低了5%至10%左右，股市在最低點即去年10月底，短短兩個月內勁升35%，但仍然是比最高點的時候低了36%；另外美國債券的債價是動盪不定的，近日美國矽谷銀行等多間銀行面臨結業，有關的情況據說與債券很有關係，無論如何在這個動盪情況下，股票投資相對容易受外圍因素影響，地產及消費市場是比較容易享受復常之後的內循環效應，所以筆者評估，未來投資股票市場會有較多顛覆，地產和零售市場應該可以繼續向好的，這亦符合西去東來的冷暖相濟現象。這個年頭連香港的房產信託基金價格也在動盪，作為投資者，買房產信託基金是為了補充物業這種不動產的低流通功能，如果信託基金的價格都不穩定，其實就會失去了房產證券化是「紙地產」的本意。總括來說，若比較不同的投資產品，樓市的表現是完勝的。

 

　　當然如果真的實行把強積金用於買樓這個政策，我們首先要增加二手供應，即是說要進一步活化二手市場的轉流量，若要增加二手市場轉流量，我們絕對不可以只依賴新的供應，應該規劃鼓勵二手業主放盤，令七成的需求都可以透過多個板塊之間換樓而自給自足，剩餘不可從二手市場自給自足的板塊，政府才鼓勵一手樓去興建此類不足的單位，這樣市場流動加快，分配利益均勻，有足夠供應下樓價自然有較健康的發展，筆者認為這才是解決長遠房屋問題引起的深層次矛盾，也可紓緩市場對投資前路的安全感問題。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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