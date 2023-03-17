17/03/2023
IAM以為是I am？EOD又是甚麼意思？15個不能不懂的商用英文縮寫！
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
職場英語教室
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你有否試過跟同事或是客戶在開會或者討論事情時，看不懂他們所寫的「商用縮寫」（Business Acronyms），如COD、IAM、ETA？那麼，這裡整理出來的商用英文縮寫（abbreviations）和首字母縮略字（acronyms），很可能正是您需要學會的職場英文專門用語。以下，我們來看看15個踏入職場後不能不懂的商用英文縮寫吧！
(Source: https://stock.adobe.com/ )
1. ASAP
“As soon as possible” 的英文縮寫，意思是「盡快」。
例句：
Send me the proposal ASAP.
盡快將計劃書傳送給我。
2. FYI
“For your information”的英文縮寫，意思識「供你參考」。
例句：
FYI, this is the update list I received just now.
供你參考，這是我剛剛收到的最新清單。
3. BTW
“By the way”的英文縮寫，意思是「順便提起」。
4. IAM
=In a meeting 正在開會中
5. EOD
(Source: https://stock.adobe.com/ )
“End of day”的英文縮寫，意思是「當天結束時」。
例句：
Ann, I will send you the details by tomorrow EOD.
Ann，明天結束之前，我會把詳細資料發給你。
6. ATTN
“Attention”的英文縮寫，用於表示信件的收件人。
7. N/A
“Not applicable”的英文縮寫，意思是「不適用」。
8. COB
“Close of business”的英文縮寫，指當日營業時間內或上班時間結束時。
例句：
Charmaine, I will send you the details by COB.
Charmaine ，我會於今天辦公時間內把詳細資料發給你。
9. COD
(Source: https://stock.adobe.com/ )
“Cash on delivery”的英文縮寫，即「貨到付款」。
10. TBD
“To be decided”的英文縮寫，意指有待决定。
例子：
No. of guests: TBD
嘉賓人士：待定
11. ETA
Estimated time of arrival：預計到達時間
12. TYT
Take your time：慢慢來
13. FAQ
Frequently Asked Question：常見問題
14. Qty
Quantity：數量
15. RSVP
(Source: https://stock.adobe.com/ )
Répondez s’il vous plait （法文）請回覆
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