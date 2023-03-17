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17/03/2023

IAM以為是I am？EOD又是甚麼意思？15個不能不懂的商用英文縮寫！

#上班一族 #學英文 #商用縮寫 #職場 #打工仔 #英語教學 #語文增值 #英文縮寫 #英語 #職場英語
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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

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    逢周五更新

　　你有否試過跟同事或是客戶在開會或者討論事情時，看不懂他們所寫的「商用縮寫」（Business Acronyms），如COD、IAM、ETA？那麼，這裡整理出來的商用英文縮寫（abbreviations）和首字母縮略字（acronyms），很可能正是您需要學會的職場英文專門用語。以下，我們來看看15個踏入職場後不能不懂的商用英文縮寫吧！

 

(Source: https://stock.adobe.com/ )

 

1.    ASAP

“As soon as possible” 的英文縮寫，意思是「盡快」。

 

例句：

Send me the proposal ASAP.

盡快將計劃書傳送給我。

 

2.    FYI

“For your information”的英文縮寫，意思識「供你參考」。

 

例句：

FYI, this is the update list I received just now.

供你參考，這是我剛剛收到的最新清單。

 

3.    BTW

“By the way”的英文縮寫，意思是「順便提起」。

 

4.    IAM

=In a meeting 正在開會中

 

5.    EOD

 




(Source: https://stock.adobe.com/ )

 

“End of day”的英文縮寫，意思是「當天結束時」。

 

例句：

Ann, I will send you the details by tomorrow EOD.

Ann，明天結束之前，我會把詳細資料發給你。

 

6.    ATTN

“Attention”的英文縮寫，用於表示信件的收件人。

 

7.    N/A

“Not applicable”的英文縮寫，意思是「不適用」。

 

8.    COB

“Close of business”的英文縮寫，指當日營業時間內或上班時間結束時。

 

例句：

Charmaine, I will send you the details by COB.

Charmaine ，我會於今天辦公時間內把詳細資料發給你。

 

9.    COD


 
(Source: https://stock.adobe.com/ )

 

“Cash on delivery”的英文縮寫，即「貨到付款」。

 

10.    TBD

“To be decided”的英文縮寫，意指有待决定。

 

例子：

No. of guests: TBD

嘉賓人士：待定

 

11.    ETA

Estimated time of arrival：預計到達時間

 

12.    TYT

Take your time：慢慢來

 

13.    FAQ

Frequently Asked Question：常見問題

 

14.    Qty

Quantity：數量

 

15.    RSVP


 
(Source: https://stock.adobe.com/ )

 

　　Répondez s’il vous plait （法文）請回覆

 

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