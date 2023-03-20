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20/03/2023

排隊等與楊紫瓊食飯 甄子丹重提奧斯卡風波

#奧斯卡頒獎禮 #楊紫瓊 #甄子丹
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　　【晴報專訊】甄子丹昨日出席馬場舉行的《2023寶馬香港打吡大賽》，他透露剛參與奧斯卡頒獎禮返港，雖然行程緊湊但相當值得，因為能親身見證楊紫瓊（Michelle）奪得影后。但為了跟大忙人Michelle食飯慶祝，子丹也要慢慢排隊等候。

 

甄子丹和汪詩詩透露活動後便要飛往外地工作。

 

　　楊紫瓊成首位華裔奧斯卡影后，獲邀出席頒獎禮的甄子丹，在現場見證對方獲獎。他表示︰「佢攞獎嗰刻，我同太太（汪詩詩）開心到彈起，佢係值得嘅。關繼威攞男配角嘅感言都好感動，我聽到眼濕濕。」他更表示會相約Michelle食飯慶祝，「不過佢好忙，全世界都同佢慶祝，我哋要排隊。」子丹坦言勾起許多合作的回憶，二人曾合作多套電影，包括《詠春》和《新流星蝴蝶劍》等。子丹大爆︰「嗰時會一齊打麻將同食飯，估唔到有一日，佢會為華人、為女性爭光。（會不會再合作？）嘩，可能要排到30年後喎！」

 

楊紫瓊成為首位華人奪得奧斯卡影后。（資料圖片）

 

爆私下打牌聯誼

 

　　提到子丹之前因就香港反修例風波發表言論，而被網民聯署抵制他出席奧斯卡盛事，他表示︰「每個人都有言論自由，希望世界多啲包容同愛。」另外，子丹表示稍後要為電影《殺神John Wick 4》四出宣傳，談及戲中演員Lance Reddick日前在家中猝死，子丹知道消息後感震驚及難過，無奈地指世事難料。此外，昨日在活動上獻唱的李幸倪（Gin Lee），一口氣跳唱三首歌曲，她自爆表演後感到腳軟，「對上一次連續跳唱表演，已經係2018年，加上驚食太飽，着衫唔好睇，所以食咗好少嘢就上台。」

近月瘦身成功的Gin Lee不時曬纖腰。

 

轉載自: 晴報

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