《死屍死時四十四》再演父子 鄭中基睇好呂爵安做喜劇接班人

【晴報專訊】黑色幽默電影《死屍死時四十四》下月上映，鄭中基（Ronald）與MIRROR成員呂爵安（Edan）繼《闔家辣》後再演父子，Ronald大讚Edan極有幽默感，演技愈見進步，睇好後輩做喜劇接班人。

《死屍死時四十四》講述幾位主角花盡積蓄置業，誰知有日大廈出現一具來歷不明的屍體，為免安樂窩變凶宅影響樓價，各人出盡法寶處理難題。戲中，飾演的士司機的鄭中基已離婚，與火爆囝囝呂爵安在同一屋簷下，但甚少溝通；後來二人與鄰居合力將屍體搬離現場，反而令父子增加溝通，消除隔膜。

Edan望觀眾認同演員身份

Edan向來以零偶包見稱，Ronald大讚後輩的幽默感有助演戲，理解角色亦愈見進步。「第一次合作嗰陣，我講畀Edan知要做乜，佢亦好敢發問。上次拍《闔家辣》要表情誇張，但今次嘅笑位係要實實在在咁做，唔使做任何古靈精怪嘢都要表達到。Edan好有幽默感，我覺得佢唔係單單做到喜劇接班人，好多戲種都做到。」Edan感激說︰「Ronald好錫我，拍《闔家辣》嗰陣好緊張，佢主動教我應該點做；拍《死》片時佢都有分享做戲經驗同心得，我好感激。係咪接班人？我無諗呀！觀眾覺得我適合做喜劇就好，好想有一日畀人有種感覺係『呂爵安係喜劇演員』。」

Edan與Ronald在《死屍死時四十四》再續父子情。

Edan感激拍攝《闔家辣》時，獲Ronald主動分享演戲心得。（IG圖片）

《死》片除了搞笑，亦反映不少家庭問題。現實生活中，Edan與家人感情要好，更是出名的「妹控」，他坦言關係雖好，但甚少訴說心事，「媽咪好錫我同阿妹，大家互相愛錫，但好少深入傾偈，好少share心事。咁啱演兩套戲都關屋企事，令我覺得要做番多啲嘢，盡量同父母、妹妹分享多啲個人想法，我想關係愈嚟愈緊密。」

Edan是出名的妹控，對胞妹十分愛錫。（IG圖片）

Ronald拒絕向兒女講BB話

已是兩孩爸爸的Ronald，坦言自己年輕時跟父母甚少內心交流。「以前住埋一齊，唔會成日講嘢。依家分開住，見少咗，一得閒就會約食飯，講多咗嘢。我會主動問候屋企人，有時佢哋病咗唔會講，但聽到把聲怪怪哋，就會問候佢哋多啲。」面對子女，Ronald笑言如朋友般相處，「阿仔細個時我唔會氹佢，唔講BB話，有乜都同佢講，當佢大人一樣。我會主動問個仔嘢，佢有咩有心事都會講，講下同學、講下人壞話，甚至話我知邊個女仔鍾意佢！慣咗呢個溝通方式，佢就會同我share。兩個小朋友最鍾意同我玩，同時亦最驚我，佢哋好少見我鬧人，所以一鬧佢哋就會驚，而阿媽日日鬧，梗係當耳邊風啦！」

Ronald以朋友方式與一對子女相處。（FB圖片）