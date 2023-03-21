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21/03/2023

蔡英文對外關係連連失利，洪都拉斯尋求與內地建交

#台灣 #蔡英文 #邦交國 #洪都拉斯 #馬英九 #牆頭草
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　總統蔡英文上任後在對外關係上連連失利，2016年國民黨下台前，台灣仍勉強保有22個邦交國，綠營執政後短短幾年，其中就有8國宣布和北京建交。上星期洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）更公開宣布，尋求和大陸方面建立外交關係，幾乎可預見台灣的邦交國近期將進一步跌至13個。

 

 蔡英文2016年上任至今共失去8個邦交國。

 

　　洪都拉斯政府財政困難，卡斯特羅去年9月競選總統期間，已公開表示如果當選將和北京建交。台北方面雖然預見事件發生，但經過幾個月努力，顯然未能挽回，讓洪都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）公開表態，批評台灣金錢援助不足，要另辟蹊徑尋求與中國大陸方面加強關係解決難關。

 

　　位於中美洲的洪都拉斯如果和北京建交，讓美國擔心中國勢力進入自己後花園。美國總統拜登（Joe Biden）於是立即派遣美洲事務特別顧問陶德（Chris Dodd）於17日至21日前往巴拿馬與洪都拉斯訪問，輿論認為，美國正協助台灣阻止洪都拉斯與中國建交。

 

　　台灣的綠營政壇人士，趁機以台美關係密切，美國出手助台來作為宣傳。不管美國出於自身利安全和利益，抑或真的為台灣出力，但相信最終仍無法阻止中洪建交。因為類似情況並非第一次發生，2019年台灣的邦交國所羅門計劃和北京建交前，美國也擔心中國以此突破第二島鏈封鎖而居中斡旋，但中所仍在當年9月建交。

 

　　這個月10日，中國、沙特阿拉伯和伊朗三國在北京發表聯合聲明，宣布沙伊兩國恢復外交關係，更是美國外交勢力和在國際舞台影響力衰退的明顯訊號。美國前國務卿基辛格向傳媒表示，此事是中東戰略格局的一個重大變化，中國以「和平締造者」的角色改變了國際外交的職權範圍，並朝著成為創建世界秩序的參與者的目標邁出了重要一步。中美聲勢此消彼長，這件大事算是轉捩點。

 

 馬英九執政期間兩岸關係良好並未發生「斷交潮」。

 

　　回顧馬英九執政時期，兩岸關係良好，頻繁良性互動，所以北京也釋出善意，不接受投靠過來的台灣邦交國。當時台灣沒有爆發所謂的斷交潮，而台灣和大陸，都不用當冤大頭，動用民脂民膏集結而成的大把銀彈，給這些一心只等著要錢而非真正注重邦誼的國家。

 

　　其實也不能怪罪這些國家，畢竟局勢是現實的，既然能趁著兩岸關係欠佳，從中撈取好處，又有誰能抵擋得住金援的誘惑？

 

　　歸根究柢，只有中國人自己同心同德，兩岸和平友善，才是對人民最好的事。否則只會落入浪費資源和金錢的不歸路，除了要金援應付這些牆頭草的國家，還得跟美國大量採購武器繳保護費。身為台灣納稅人，深深覺得不值。
　

 

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