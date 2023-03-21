投資、健康，你信邊個？

日常生活，大家身邊，一定碰上兩類人：（一）控制狂（Control Freak）；（二）勸說狂（Persuasion Freak）。

很討厭的兩種人：控制狂、勸說狂。

前者多為上司、男女朋友或親人；後者則是那種表面「為你好」，其實「想你變成我」的一種心態不平衡者。（記得有句「若要人似我，除非兩個我」嗎？）

既然兩者皆屬無可避免的人物，大家就應學習如何同佢哋相處也。

今日集中講勸說狂。通常，最喜歡「關心」別人的投資及健康。

投資方面，專俾埋啲蠶蟲師爺意見，多數毫無分析理據，人云亦云，可以不理。

某財經界猛人大M有次拉我講：「碌Sir，香港有無論咁多「財經分析員」，唔識嚇死，知就笑死。小弟最實際，睇睇佢哋住邊先？投資咁勁，點會住平民區呀，起碼半山啦吓嘛！」

我不會信任何投資顧問，因佢哋主要工作目標，是「搵你錢」而非「替你搵錢」。

小弟又如何？投資，百分百自己分析及決定。也與大M一樣，覺得在傳媒曝光的評論員，十之七八冇乜料到，更甚，班乜乜基金經理及銀行投資顧問也如是，一心只想賺客戶佣金而大多無真知灼見。

我多年來不停修練「投資武功」，終略有所成，做回自己的「投資顧問」。

所以，我不時做的，是鼓勵所有希望在投資方面有成者，先努力踏實去增強自己的武功。有所成後，自然知道「投資噪音」，不值一晒！

健康也如是。因這是一個大市場，所以，會有非常多人關心你的健康，尤其鼓勵你多多食「補充劑」，包括各種古靈精怪「動植物精華」。

每日大量人游說你食無大用的補充劑，因這是個搵錢金礦。

其實，消委會及不少權威專家組指出，一般人的營養，在日常飲食已全部有齊，最佳的「補充劑」，其實是在天然原物中攝取而非靠吞乜乜物「精華丸」！

一切身體所需的養份，其實皆可在日常飲食中充分吸收。

另外，正常心智人必知，想健康，最基本方法是：（一）充足睡眠；（二）適當運動；（三）切勿孭起生理心理無法負荷的重擔（當然，個個藉口為搵食，咁就當然要承受破壞健康的後果了！)。如此，免疫系統必定強，絕不會「病欺人」。

睡眠、運動及減壓，能治百病。

我正是完全信奉上述三大項的堅持者，每年抽兩次血分析身體最新狀況。

昨天，又到QE覆診看驗血報告。如今，大量潛伏性疾病，皆可由血液分解中得知。

「曾先生，你的報告……冇三高、冇糖尿、冇癌症顯示，膽固醇正常，肝酵素正常⋯⋯，證明你呢幾年的生活模式很好，Keep住啦！」顧問醫生微微笑講。

真係唔偷笑都唔得。因日常身邊所有的勸說狂，都叫我唔好食呢樣嗰樣，唔好飲呢樣嗰樣，多啲服用乜乜物物補充劑。

我只信科學，也只信專家，對勸說狂的建議，全部當耳邊風，反之，想勸佢哋學我呢。