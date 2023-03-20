【FX MONDAY】毛偉廉：歐美銀行爆發危機　日圓歐元今年表現強？

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

美國及歐洲先後爆發銀行危機，美國矽銀（SIVB）倒閉，紐約社群銀行有意收購Signature Bank（SB），第一共和（FRB）亦獲12家銀行合共注入300億美元，同時亦有機會被收購，瑞信（CS）則由瑞銀（UBS）以30億瑞郎收購。歐美爆發銀行危機，利率快速上升，美國房貸今年斷供宗數倍於去年，2月按揭申請跌至1995年水平，樓市最終會爆破？美元（DXY）走弱，日圓（JPY）挑戰116，歐元轉強？





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